2 nieuwe elektrische wagens op het Genève autosalon (2024)

Overzicht van alle nieuwe elektrische auto’s die hun onthulling krijgen op het autosalon van Genève in Genève (26 februari – 3 maart 2024).

Laatste update: 28 januari 2024

Na 4 afgelaste edities krijgen we van 26 februari t.e.m. 3 maart 2024 eindelijk opnieuw een autosalon van Genève (GIMS) in het Palexpo congrescentrum in Genève.



Op deze pagina vind je alle nieuwe elektrische auto’s die hun première krijgen op het autosalon van Genève. Dit overzicht wordt continu bijgewerkt naargelang er nieuwe updates binnenkomen van de automerken of van jullie.



Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

1. Renault 5 EV

Met de “5 E-Tech” zal Renault in Genève een nieuw retromodel introduceren met een elektrische aandrijflijn.

2. Dacia Spring (modeljaar 2024)

Dacia zal in Genève een volledig nieuwe Spring onthullen, die de competitie moet aangaan met de Citroën ë-C3. Lees er hier meer over.

