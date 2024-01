De strijd om de betaalbare elektrische auto is begonnen!

Betaalbare elektrische auto’s beginnen stilaan een werkelijkheid te worden. Eind vorig jaar introduceerde Citroën de ë-C3, een elektrische stadsauto voor minder dan 25.000€, en nu wil Dacia daar een concurrent tegenover zetten.

Dacia heeft met de Spring natuurlijk nu al een alternatief in het gamma, maar de huidige Spring, die overigens nog maar twee jaar op de markt is, oogt minder aantrekkelijk dan de ë-C3. Daar wil Dacia wat aan veranderen door volgende maand al een volledig nieuwe Spring te lanceren. De voorstelling zal gebeuren op het autosalon van Genève, dat doorgaat van 26 februari 2024 t.e.m. 3 maart 2024 in Genève.

Volgens Dacia zal zowel het interieur, het exterieur als de techniek grondig aangepakt worden, maar door de scherpe timing kunnen we ons natuurlijk afvragen of het hier niet gewoon om een facelift zal gaan (in plaats van om een volledig nieuwe generatie).

Op Europees niveau scoort de huidige Dacia Spring best hoge ogen. In 2023 werden er meer dan 50.000 exemplaren van verkocht, en schopte hij het tot de negende plaats in de ranking. Ter vergelijking, van de best verkochte elektrische auto, de Tesla Model Y, werden er in 2023 ongeveer 250.000 nieuwe exemplaren ingeschreven in Europa.

