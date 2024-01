De elektrische Porsche Macan (2024) heeft momenteel een stevige vanafprijs van 88.100€, maar misschien komt er later nog een goedkopere versie.

Deze week introduceerde Porsche z’n eerste elektrische SUV, de Macan Electric. In de lanceringsfase kan je kiezen tussen twee versies; de “4” en de “Turbo” met een Belgische vanafprijs van respectievelijk 88.100€ en 120.700€.

Die vanafprijs ligt ongeveer 7.000€ hoger dan wat wij hadden vooropgesteld. Toch is het mogelijk dat er later nog een goedkopere versie op de markt komt. Het is namelijk gebruikelijk in de auto-industrie om een nieuw model te lanceren met duurdere aandrijflijnen, om dan later, wanneer de verkoop begint af te zwakken, een versie toe te voegen aan de onderkant van het gamma.

Ook het feit dat de huidige instapper het “Macan 4”-label draagt, doet vermoeden dat er later nog een gewone “Macan” zou kunnen komen. Waar de Macan 4 het met vierwielaandrijving en een 100 kWh batterij (bruto) doet, zal de gewone Macan allicht achterwielaandrijving (RWD) krijgen om alvast een elektromotor uit te sparen. Vermoedelijk zal de achterwielaandrijver, net als de 4, ongeveer 400 pk krijgen, en misschien een kleinere batterij.

Porsche Macan RWD: vanaf 79.290€ ?

Hoeveel goedkoper zou zo een achterwielaangedreven Macan kunnen zijn?

Om dat te achterhalen maken we even een vergelijking met het Taycan-gamma. De achterwielaangedreven Taycan basisversie kost 97.433€ terwijl de Taycan 4 (Cross Turismo), die weliswaar naast vierwielaandrijving ook een iets grotere accu heeft, 108.442€ kost. Procentueel kost de achterwielaangedreven Taycan dus 10% minder.

Passen we dit percentage toe op de Macan 4, dan komen we voor een mogelijks achterwielaangedreven Macan uit op 79.290€. Al klinkt dat te goedkoop voor een Porsche, dus we zouden wel eens kunnen uitkomen op 80.000€ à 85.000€.

Aangezien Porsche pas in de tweede helft van 2024 begint met de leveringen van de Macan 4 en Macan Turbo, zal een goedkopere achterwielaangedreven Macan, als die er al komt, allicht nog tot 2025 op zich laten wachten.

