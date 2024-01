Porsche Macan EV: +600 km range, luchtvering én een frunk!

Porsche heeft in Singapore finaal het doek getrokken van de nieuwe Macan, een volledig elektrische SUV. Ontdek er alles over in dit artikel.





De Macan is een zeer belangrijke auto in het Porsche-gamma, aangezien hij samen met de Cayenne een verkoopkanon is. De lancering van een volledig nieuwe generatie moet dus een schot in de roos worden, aangezien de toekomst van het merk er grotendeels vanaf hangt.

Voor deze nieuwe tweede generatie heeft Porsche de verbrandingsmotoren overboord gegooid, en alles ingezet op een volledig elektrische aandrijving.

Twee versies

De nieuwe Macan komt initieel met twee aandrijflijnen op de markt; de “4” en de “Turbo”. Later volgen er ongetwijfeld nog andere versies.

De Macan 4 is momenteel de instapversie. Deze SUV beschikt over vierwielaandrijving, 408 pk en 650 Nm koppel. Hij accelereert in 5,2 seconden naar 100 en bereikt z’n top bij 220 km/u.

OOK INTERESSANT: Porsche Macan EV prijzen en specs

De Turbo doet het eveneens met vierwielaandrijving maar krijgt nog meer power; 639 pk en 1.130 Nm koppel. Deze topversie sprint in 3,3 seconden naar de 100 en topt bij 260 km/u.

Tot 613 km rijbereik

Een 100 kWh batterij (95 kWh netto) bezorgt de Macan 4 een theoretisch rijbereik van 516 km (WLTP TEH) tot maar liefst 613 km (WLTP TEL), en de Turbo een range van 518 km (WLTP TEH) tot 591 km (WLTP TEL). Zoals bij alle elektrische auto’s zal je in de praktijk, naargelang de omstandigheden, moeten rekenen op 10% à 30% minder.

Snelladen kan de Macan maximaal aan 270 kW vermogen, waardoor je de accu van 10% tot 80% laadt in amper 21 minuten. De AC-lader beschikt over een maximaal laadvermogen van 11 kW, goed voor een 10% tot 80% laadbeurt in ongeveer 8 uur.

Frunk

De Macan beschikt over een frunk (een koffer vooraan) van 84 liter, waar je bijvoorbeeld laadkabels in kan opbergen. Dit is iets dat door de “early EV adopters” vaak heel erg geapprecieerd wordt, en bij mijn weten is de eerste keer dat een product van de Volkswagen-groep dit aanbiedt.

Porsche heeft naar eigen zeggen heel hard gewerkt aan de aerodynamica van de auto, en is uitgekomen op een Cd-waarde van 0,25. Ter vergelijking, de Audi Q4 Sportback doet het met 0,26 en de Tesla Model Y met 0,23 (hoe lager hoe beter).

Luchtvering wordt standaard aangeboden op de Turbo, en optioneel op de 4. Achterasbesturing, een systeem dat de auto een kortere draaicirkel geeft en tegelijk de stabiliteit verbetert bij hoge snelheden, is ook een interessant vinkje in de optielijst.

De Macan kan uitgerust worden met een trekhaak, die je tot 2.000 kg laat slepen.

Vanaf 88.100€

Een Porsche Macan 4 kopen kan in België vanaf 88.100€ inclusief BTW, en de Turbo maakt je bankrekening minstens 120.700€ lichter. De eerste leveringen staan op de planning in de tweede helft van 2024. De configurator staats reeds online, dus het dromen kan beginnen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.