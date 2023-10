Eerste Genève autosalon in Qatar trekt 180.000 bezoekers

Het eerste autosalon van Genève in Qatar (GIMS Qatar) heeft zonet de deuren gesloten. Was het een succes of niet?

Grote autosalons hebben het moeilijk. De neerwaartse tendens was al een decennium aan de gang, maar de coronapandemie, snel stijgende autoprijzen en een algemeen dalende interesse voor auto’s bij de particulier, hebben het fenomeen in een stroomversnelling gebracht.

Daardoor ging ons eigen Brusselse autosalon kopje onder (hoewel er normaal gezien een nieuwe editie komt door een nieuwe organisator) en ook hét salon van het jaar, de Geneva Motorshow, hangt aan een zijden draadje.

Het Genève autosalon werd vier jaar op rij, namelijk in 2020, 2021, 2022 en 2023, afgelast. In een poging om dit stukje erfgoed te redden, trok de organisatie deze maand naar oliestaat Qatar. Daar hield het de Geneva International Motorshow in Qatar, afgekort GIMS Qatar, van 5 tot 14 oktober 2023, in het Doha Exhibition and Convention Center (DECC).

Wat opviel t.o.v. Europese autosalons, is dat er minder schaars geklede hostesses waren, waardoor bezoekers zich beter konden concentreren op het onderwerp van de show, namelijk auto’s. Hoewel Qatar als land nog altijd focust op auto’s met verbrandingsmotoren, was er op de autoshow best veel aandacht voor waterstof en elektrische aandrijflijnen. Tenslotte konden prayer rooms natuurlijk niet ontbreken op een autosalon in Qatar. Over een periode van 10 dagen mocht GIMS Qatar 180.000 bezoekers ontvangen. De organisatie spreekt van een succes en kondigt meteen een tweede editie aan in november 2025.

Autosalon Genève in 2024

180.000 is veel, maar hoe verhoudt dit aantal zich tot de bezoekersaantallen van een klassiek autosalon in Genève zelf? Een gemiddelde GIMS-editie in Genève ontvangt 500.000 tot 600.000 bezoekers, gemakkelijk drie keer meer dus.

Allicht daarom heeft de GIMS-organisatie beslist om in 2024 opnieuw een salon in de Palexpo-hallen in Genève zelf te organiseren. De 2024-editie zal doorgaan van 26 februari tot en met 3 maart 2024. Markeer de data alvast in je agenda.

