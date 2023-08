Nieuw Brussel autosalon (2024) haalt ex-Febiac medewerkers in huis

Het autosalon is dood, lang leve het autosalon!

In mei 2023 maakte organisator Febiac bekend dat er in Brussel geen autosalon zou plaatsvinden in 2024. De dalende interesse voor nieuwe auto’s bij de particulier ligt aan de basis, maar de doodsteek werd gegeven doordat d’Ieteren, de belangrijkste auto-importeur in België, niet zou deelnemen in 2024.

In juni doken er berichten op dat een nieuwe Nederlandse organisator, 402 Automotive, de locatie (Heizelpaleizen van Brussel Expo) én de data (17-21 januari 2024) van het autosalon zou overnemen. Febiac liet daarop weten dat eender wie iets met auto’s mag organiseren, maar dat “salon de l’auto”, “autosalon”, “European Motor Show Brussels Auto” en “Dream Cars” beschermde handelsmerken zijn.







Daarna werd het even stil omtrent het nieuwe autosalon, waardoor het weer onzeker leek of er wel iets zal gebeuren in de Heizelpaleizen in januari 2024.

Nieuwe naam, bekende gezichten

De afgelopen weken kwam er echter een veelzeggende stoelendans op gang. Gabriel Goffoy, voormalig directeur communicatie bij Febiac en voor het autosalon, verhuisde eind juli 2023 naar zijn vroegere werkgever BMW Group Belux.

402 Automotive lanceerde met “Brussels Auto Show” een nieuwe, meer internationale, naam voor het salon en bouwt verder aan z’n geloofwaardigheid door enkele zwaargewichten aan te trekken. Pierre Lalmand, voormalig directeur van het autosalon en voormalig marketing en events manager bij d’Ieteren, treedt toe tot de Advisory Board van de Brussels Auto Show. Ook Luc Bontemps, voormalig CEO van Febiac, vervoegt de Raad van Advies.

Tenslotte werd de Nederlander Eric-Mark Huitema, die bijna 20 jaar managementposities bekleedde bij het technologiebedrijf IBM, voorzitter van de Advisory Board. Huitema is momenteel ook directeur bij AVERE, de Europese lobbygroep voor elektrische mobiliteit.

De kans dat we in januari 2024 dus wel degelijk een nieuw salon krijgen in Brussel, wordt zo weer een pak groter.

