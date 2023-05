Autosalon Brussel zal niet doorgaan in 2024

Het jaarlijkse autosalon van Brussel, dat in 2024 had moeten doorgaan van 12 januari tot 21 januari, werd vandaag afgelast door organisator Febiac.

Zakenkrant De Tijd bloklettert dat D’Ieteren de stekker eruit getrokken heeft. Als belangrijkste auto-importeur van het land, is hun deelname quasi noodzakelijk om het autosalon te doen slagen. Febiac zou daarom besloten hebben om de 2024-editie af te gelasten.

Feit is dat de toekomst van het autosalon al jaren aan een zijden draadje hangt door steeds dalende bezoekerscijfers.

Particulier koopt tweedehands

De zakelijke markt blijft het tijdens de huidige elektrificatiegolf dan wel goed doen, maar het autosalon moet het vooral hebben van de particuliere autokopers, en die laten het stilaan afweten. Ze zien door het bos van verschillende aandrijflijnen de bomen niet meer en ze hebben hoe langer hoe minder het budget om nog een nieuwe auto te kopen. De particulier kiest dan ook steeds vaker een tweedehandsauto of alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals de fiets of de deelauto. Marktsegmenten waar ook D’Ieteren in investeert met o.a. hun fietsbedrijf Lucien en deelautodienst Poppy.

Renault/Dacia heeft bij monde van woordvoerder Karl Schuybroek reeds laten weten teleurgesteld te zijn met de afgelasting van het autosalon 2024. Als budgetmerk kunnen zij de particulier nog steeds bekoren, en zonder autosalon verliezen ze nu een belangrijk verkoopkanaal.

Of er in 2025 opnieuw een autosalon komt in Brussel is nog niet beslist.

