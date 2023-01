Autosalon Brussel (2023) ontvangt laagste aantal bezoekers ooit

De 2023-editie van het Brussel autosalon (14 januari – 22 januari) heeft gisteren de deuren gesloten. Ondanks een historisch laag bezoekersaantal, was deze 100ste editie een succes.





Na twee afgelaste edities in 2021 en 2022, kregen we dit jaar eindelijk weer een autosalon in Brussel. De 2023-editie stond in het teken van de elektrische auto en de opkomst van de Chinese constructeurs. Op Volvo en Mercedes na, waren zowat alle merken er. Toch werd het salon kleiner in oppervlakte, verspreid over zes Brussel Expo paleizen.

Organisator Febiac had op 300.000 bezoekers gehoopt, maar dat werden er uiteindelijk 265.000. Dat is het laagste aantal in de afgelopen decennia.

Klassiek wisselt het autosalon elk jaar af tussen een “klein salon” en een “groot salon”. Het klein salon focust op de kleinere markt van lichte bedrijfsvoertuigen en motorfietsen, terwijl het grote salon de meeste personenwagens tentoonstelt. Het klein salon trok altijd minder bezoekers, maar de laatste jaren waren de bezoekersaantallen van het klein en het groot salon aan het convergeren, zoals je kan zien in onderstaande grafiek. Het klein salon zat in stijgende lijn met een bezoekersaantal van 442.111 tijdens de laatste editie in 2019. Het groot salon daalde van 756.900 bezoekers in 2000 tot 501.189 in 2020.

De 2023-editie was in feite een “groot salon”, maar op een kleinere oppervlakte. Met 265.000 bezoekers lijkt het salon van een klif te vallen. Toch spreekt Gabriel Goffoy, directeur van Febiac en het autosalon, over een fenomenaal succes. Het autosalon blijft immers het grootste indoor evenement van België.

Ter vergelijking, het Velofollies “fietssalon” in Kortrijk (20 – 22 januari 2023), trok dit jaar 40.000 bezoekers terwijl de (elektrische) fiets toch aan populariteit wint.

Volgens Goffoy zijn vooral de bedrijfswagen-rijders momenteel geïnteresseerd in het autosalon. Bedrijven zullen de komende jaren, gedreven door de fiscaliteit, immers massaal moeten overschakelen op elektrische auto’s. De particulier toont wel interesse in elektrische auto’s maar kijkt, vooral door de relatief hoge aankoopprijzen, toch nog even de kat uit de boom.

