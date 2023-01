Fietsvergoeding stijgt 8% in 2023

De Belgische overheid heeft de maximale fietsvergoeding bekend gemaakt die vrijgesteld is van belastingen.





Wie met de (elektrische) fiets naar het werk rijdt, kan van z’n werkgever een fietsvergoeding krijgen die vrijgesteld is van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen tot een bepaald bedrag.

In 2022 bedroeg de maximale fietsvergoeding 0,25€ per km. Dat verhoogt in 2023 naar 0,27€ per km, een stijging van 8%.

