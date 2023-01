Dit is de levertijd voor elektrische auto’s volgens onze lezers (2023)

We vroegen onze lezers hoe lang zij (hebben) moeten wachten op hun nieuwe elektrische auto. Dit zijn de resultaten.





Door de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne lopen de levertijden van (elektrische) auto’s aardig op.

Om een beeld te krijgen op de levertermijn per elektrisch automodel, vroegen we onze lezers begin januari hoe lang zij gewacht hebben, of nog moeten wachten, op hun nieuwe elektrische auto. 68 van onze lezers hebben hierop gereageerd.

Hieronder zie je de resultaten. We hebben enkel auto’s opgenomen waarvoor we twee of meer reacties ontvangen hebben.

De Tesla Model Y is duidelijk de koploper, met een gemiddelde levertermijn van amper 4 maanden. De Model Y was allicht niet toevallig ook de best verkochte EV in 2022.

De Kia EV6 is volgens de resultaten de auto met de langste levertermijn. Deze wagen valt in de smaak bij veel EV-kopers, maar zij moeten wel anderhalf jaar geduld hebben als ze er één bestellen.

Tenslotte valt het op dat een aantal merken hun duurdere elektrische auto’s sneller lijken te kunnen leveren. Op een Mercedes EQS SUV, met een vanafprijs van 119.427€, moet je gemiddeld slechts 8 maanden wachten. Dit terwijl de veel goedkopere EQA gemiddeld 14 maanden op zich laat wachten. Voor de Audi Q8 e-tron, die een vanafprijs heeft van 76.500€ maar met een aantal extra’s gemakkelijk richting de 100.000€ gaat, meldde een lezer een levertijd van 4 maanden (deze auto hebben we niet opgenomen in de grafiek omdat we slechts één reactie ontvingen). De goedkopere Audi Q4 e-tron heeft dan weer een levertermijn van gemiddeld 16 maanden.

