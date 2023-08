EU verplicht bankkaarten en prijsaffichering aan laadpalen vanaf 2027

De EU verplicht laadpaaloperatoren om in de toekomst niet enkel laadpasjes, maar ook klassieke bankkaarten te aanvaarden als betaalmiddel.

Het wordt steeds gemakkelijker om lange trips te doen met een elektrische auto, maar hoe je het ook draait of keert, het is nog altijd een beetje puzzelen, voorbereiden, behelpen en vooral de juiste laadpasjes meenemen.

Dat laatste euvel gaan de Europese autoriteiten Europa uit helpen. In het kader van de EU’s “Alternative Fuel Infrastructure Regulation”, AFIR voor de ingewijden, wordt het verplicht om vanaf 1 januari 2027 een bankkaart te kunnen gebruiken aan snelle laadpalen met een vermogen van meer dan 50 kW. In de praktijk betekent dit dat de meeste laadpalen in het dorp niet aan deze verplichting onderhevig zijn, maar de meeste (snel)laadpalen langs de snelweg wel. Vanaf 2027 kan je je dus rustig door Europa swipen met behulp van je klassieke Master- of Visakaart, of met een betaalapp op je smartphone. Klassieke laadpasjes zullen overigens wel nog toegelaten zijn door de EU.

Vrachtwagens en waterstof

In het kader van de AFIR-wetgeving staan er nog een aantal grote veranderingen op til.

Om te beginnen zullen de belangrijkste Europese snelwegen, in EU-speak het “TEN-T Core” netwerk genoemd, minstens elke 60 km snelle laadpalen (150 kW of meer) krijgen vanaf 2025.







Er wordt ook gedacht aan elektrische vrachtwagens. Tussen 2025 en 2030 zullen de TEN-T Core snelwegen elke 60 km laadpalen krijgen met een vermogen van minstens 350 kW. De TEN-T “Comprehensive” wegen, zeg maar de iets minder belangrijke verkeersaders, moeten tegen 2030 om de 100 km dergelijke +350 kW laadpalen voor vrachtwagens hebben.

Ook waterstof wordt in de AFIR-regelgeving niet over het hoofd gezien. De TEN-T Core snelwegen moeten vanaf 2030 om de 200 km een waterstofstation voor zowel waterstofauto’s als -vrachtwagens krijgen.

Tenslotte zullen laadpalen de komende jaren ook uitgerust moeten worden met verplichte “elektronische affichering” van de laadtarieven. Gedaan dus met onaangename verrassingen op het einde van de maand.

