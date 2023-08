Elektrische auto’s verliezen zero-emission label in Australië

Nu de elektrische auto stilaan doorbreekt, worden de eerste ballonnetjes opgelaten om erop te wijzen dat ook elektrische wagens een zekere impact hebben op milieu, omgeving en klimaat. De Australische overheid doet alvast een voorzetje.

Elektrische auto’s stoten geen CO2 uit tijdens het rijden, dus claimen nogal wat fabrikanten dat hun EV’s “zero-emissie” zijn. In Vlaanderen hanteert de overheid zelf ook dit taalgebruik, bijvoorbeeld in communicatie omtrent belastingvoordelen.

In Australië willen ze daar komaf mee maken. De ACCC (Australian Competition and Consumer Commission), een overheidsorgaan dat over consumentenzaken gaat, heeft daarvoor een richtlijn opgemaakt.







Volgens de ACCC is een elektrische auto niet emissievrij tijdens het productieproces en tijdens het laden. Een zero-emission label geven aan een elektrische auto is daarom een vorm van “greenwashing” volgens de ACCC. De organisatie erkent wel dat elektrische auto’s emissievrij zijn tijdens het rijden. De ACCC vindt daarom dat autofabrikanten in hun marketingcommunicatie zouden moeten duidelijk maken dat hun elektrische auto (enkel) zero-emissie is tijdens het rijden.

Dat laatste wordt overigens weer anders geïnterpreteerd bij andere overheidsinstellingen. De Europese Commissie bijvoorbeeld, wil in zijn euronormen meer en meer rekening gaan houden met de uitstoot van banden en remmen, en dat hebben elektrische auto’s uiteraard ook.

