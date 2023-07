EV-sector ontevreden met mediaberichtgeving over brandend vrachtschip

Sinds eergisteren staat een vrachtschip met 2.857 auto’s, waaronder 498 elektrische wagens, in brand voor de Nederlandse kust. De manier waarop de grote mediakanalen over deze brand berichten valt niet in goede aarde bij de EV-sector.

Eerst even de feiten. Woensdag 26 juli 2023 krijgt de Nederlandse kustwacht een oproep over een brandend vrachtschip nabij Ameland, in het noord-westen van Nederland. Het gaat om de Fremantle Highway, een vrachtschip met aan boord 2.857 nieuwe en tweedehandsauto’s, onderweg van Duitsland naar Egypte.

Lea Versteeg, de woordvoerder van de Nederlandse kustwacht, stelt in haar eerste communicatie dat er 25 EV’s aan boord zijn, en dat die het moeilijk maken om de brand onder controle te houden.

Op basis daarvan suggereerden grote mediakanalen nog dezelfde dag dat de EV’s aan de oorzaak liggen van de brand, en dat zet kwaad bloed bij leden van de EV-sector. Op LinkedIn en andere social media’s werd door leden van de EV-sector gesteld dat “de brand quasi onmogelijk te wijten kan zijn aan de amper 25 elektrische auto’s op het schip”. Verder lezen we heel wat verwijten richting de media. Leo Van Broeck, bij het grote publiek bekend als voormalig Vlaams Bouwmeester, vat het ongenoegen min of meer samen: “Een gebrek aan factchecking en speculatieve uitspraken zorgen voor een schadelijke bijdrage tot snelle beeldvorming en het afglijden naar een perceptiemaatschappij”.







Vandaag, 28 juli 2023, liet K-Line, de rederij van het vrachtschip, dan weten dat er geen 25 elektrische auto’s aan boord zijn, maar wel 498. Volgens de meest recente informatie van de Nederlandse kustwacht is de oorzaak van de brand nog steeds niet bekend, maar bemoeilijken de EV’s, waarvan de batterijen moeilijk te blussen vallen, wel de berging van het schip. Het bluswater brengt de stabiliteit van het schip in gevaar, waardoor er beslist is om het schip niet meer verder af te koelen, in de hoop dat het schip niet kapseist. De afhandeling kan sowieso nog maanden duren.

Het is niet het eerste brandende vrachtschip met EV’s dat moeilijk te blussen valt. Het meest recente grote voorval was de Felicity Ace, een vrachtschip met 4.000 auto’s aan boord, waaronder 281 EV’s, dat in brand vloog voor de kust van de Azoren, en uiteindelijk kapseisde op 1 maart 2022.

Binnen de EV-sector stelt men dat EV’s minder snel in brand schieten dan thermische auto’s, en ook dat batterijen steeds minder brandgevoelig zullen worden. Vooral van de solid state batterijen, een technologie die op termijn de huidige lithium-ion technologie zou kunnen gaan vervangen, wordt verwacht dat ze nog brandveiliger zijn.

Binnen de scheepvaartsector op zijn beurt gaan er stemmen op om meer veiligheidsmaatregelen uit te werken voor schepen die EV’s met lithium-ion technologie transporteren.

De bezorgdheid over moeilijk te blussen lithium-ion batterijen gaat overigens verder dan de scheepvaart. Ook in parkeergarages wordt er steeds voorzichtiger omgesprongen met elektrische auto’s. Er worden steeds vaker speciale voorzorgsmaatregelen uitgewerkt, en in sommige gevallen worden EV’s simpelweg verboden.

