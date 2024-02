7 nieuwe elektrische auto’s die in februari 2024 onthuld werden

Februari 2024 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Dacia Spring

De vorige Dacia Spring was de goedkoopste elektrische auto van het moment, maar esthetisch was het geen hoogvlieger. Met de hete adem van de Citroën ë-C3 (die een pak eleganter voor de dag komt) in de nek, voelde Dacia de nood om daar iets aan te doen.

Zie hier het resultaat, de nieuwe Dacia Spring. Onderhuids blijft hij grotendeels identiek, maar qua exterieur-design is het een serieuze upgrade.

Vanaf mei 2024 zal de vernieuwde Spring te bestellen zijn. Prijzen zijn nog niet officieel, maar zullen naar verwachting starten bij ongeveer 21.000€.

2. Lancia Ypsilon

Lancia is terug, na meer dan 10 jaar geen nieuwe auto meer gelanceerd te hebben. De doorstart gebeurt met deze Ypsilon, een volledig elektrische compacte hatchback.

De Ypsilon beschikt over een 48,1 kWh (netto) batterij en een elektromotor die 156 pk levert aan de voorwielen.

Vanaf de zomer van 2024 is hij te bestellen. Prijzen zijn nog niet bekend, maar wij denken dat hij rond de 40.000€ zal uitkomen.

3. VW ID.7 Tourer

Volkswagen presenteerde deze maand de break-versie van de ID.7. Vanaf de zomer van 2024 zal hij te bestellen zijn. We verwachten dat hij een paar duizend euro duurder wordt dan de ID.7 sedan, die momenteel in de catalogus staat voor 61.165€.

4. Porsche Taycan (facelift)

Porsche trakteert de Taycan en zijn koetswerkvarianten (Cross Turismo, Sport Turismo) op een facelift. Esthetisch beperkt die zich vooral tot een nieuw design rond de koplampen/voorbumper. Onderhuids vallen vooral grotere batterijen, efficiëntie-verbeteringen en extra vermogen op.

5. Renault 5 EV

Renault heeft deze maand de productieversie van de Renault 5 EV onthuld. De auto komt vanaf september 2024 op de markt met een 52 kWh batterij (bruto) en 150 pk vermogen. In 2025 volgt een 40 kWh-versie met de keuze uit 120 pk of 95 pk. Die laatste versie zou volgens Renault onder de 25.000€ moeten duiken.

6. BMW i5 touring

BMW lanceerde deze maand de touring-versie van de i5. Vanaf 76.300€ kan je met deze stevige elektrische break rijden.

7. Ineos Fusilier

Ineos, niet het chemiebedrijf, wel het ietwat onbekende automerk, kondigde deze maand een volledig elektrische terreinwagen aan met Mercedes G-Klasse allures.

Specificaties zijn nog niet bekend, maar de Fusilier, zoals hij heet, gaat dan ook pas omstreeks 2026 in productie. De auto wordt ontwikkeld in samenwerking met het Oostenrijkse Magna Steyr. Optioneel zou de Fusilier een range extender krijgen.

