Genève autosalon (2024) trekt 75% minder bezoekers

De 2024-editie van het Genève autosalon (GIMS) heeft de deuren gesloten. Hier kom je te weten hoeveel bezoekers het salon mocht ontvangen.

Na 4 afgelaste edities, en een poging tot doorstart in Qatar, kregen we de afgelopen week (26 februari 2024 – 3 maart 2024) eindelijk nog eens een autosalon van Genève in Genève (GIMS).

De grote autoconcerns, denk aan Mercedes, Stellantis en Volkswagen, stuurden echter hun kat. Daardoor werd dit een beetje het salon werd van “Renault en de Chinezen”.

Het Genève autosalon was dit jaar dus een pak kleiner dan vorige edities en dat heeft ook z’n gevolgen voor de bezoekersaantallen. De 2024-editie van het Genève autosalon trok 168.000 bezoekers. In 2019 ontving GIMS nog meer dan 600.000 bezoekers en in 2007 zelfs 700.000!

Dit jaar werden we in feite terug gekatapulteerd naar de na-oorlogse periode. In 1948 ontving GIMS namelijk 210.000 bezoekers.

GIMS in Qatar, dat plaatsvond van 5 tot 14 oktober 2023, deed het overigens ietsje beter dan GIMS in Genève, met 180.000 bezoekers.

Klassieke autosalons hebben het duidelijk moeilijk. Ook Brussel, waar het klassieke autosalon dit jaar vervangen werd de “Brussels Auto Show“, trok slechts 122.000 bezoekers in 2024, tegenover meer dan 750.000 tijdens de hoogdagen 25 jaar geleden.

De GIMS-organisatie geeft de moed alvast niet op. In 2025 komt er opnieuw een autosalon in Genève, en dat wordt gehouden van 17 tot 23 februari 2025.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.