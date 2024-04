Tesla ontslaat 14.000 werknemers, verliest $50 miljard beurswaarde

Volgens CEO Elon Musk moet Tesla flink besparen om zich voor te bereiden op een volgende groeifase.

Sinds de start van de stijgende intresten begint de verkoop bij Tesla te sputteren. Consumenten wereldwijd moeten sinds de lente van 2022 een pak meer intresten betalen op nieuwe kredieten. Op een duur product als een elektrische auto doet dat de hoogte van de maandelijkse aflossingen snel stijgen, en dat voelt ook Tesla aan de verkoopcijfers.

Tesla heeft de afgelopen twee jaar nochtans flinke inspanningen geleverd om de verkoop aan te zwengelen. Gaande van prijsverlagingen, gratis laadpakketten, de introductie van een facelift voor de Model 3, communicatie en beloftes over toekomstige producten tot meer intensieve PR-inspanningen en zelfs de lancering van advertenties.

Aangezien dit niet voor de verhoopte resultaten gezorgd heeft, moet Tesla nu stevig gaan besparen. Uit een gelekte email van CEO Elon Musk blijkt dat het personeelsbestand 10% zal moeten inkrimpen. Op een totaal aantal medewerkers van 140.473 wereldwijd (eind 2023) wil dat zeggen dat ongeveer 14.000 werknemers ontslagen moeten worden. Volgens Musk is deze productiviteitsverhoging nodig om Tesla voor te bereiden op de volgende groeifase.

Ook op de beurs voelt Tesla de weerslag. Het Tesla aandeel (TSLA) zit reeds in een dalende trend sinds november 2021. Door het nieuws over het banenverlies verloor het bedrijf deze week opnieuw ongeveer 10% of $50 miljard beurswaarde op één dag tijd.

