Elektrische auto opladen kan voortaan met bankkaart, zonder laadpas

Sinds 13 april 2024 moeten snelle elektrische laadpalen in Europa verplicht uitgerust worden met een betaalterminal voor betaalkaarten.

Bijna iedereen die elektrisch rijdt beschikt tegenwoordig over verschillende laadpasjes of laadapps op de smartphone. Dat komt omdat publieke laadpalen meestal enkel te activeren zijn via een pasje of een app.

Europa wil dat het ook mogelijk wordt om met klassieke betaalkaarten te betalen. Sinds 13 april 2024 is er dan ook een Europese richtlijn van kracht die betaalterminals verplicht aan laadpalen.

Er zijn wel nog enkele beperkingen. Zo zullen betaalterminals enkel verplicht zijn op snelle laadpalen met een vermogen van 50 kW of meer. Dit komt er de facto op neer dat je langs de snelweg en drukke verkeersaders meestal wel met de kaart zal kunnen betalen, maar aan de laadpaal naast de kerk in het dorp niet.

Verder geldt de verplichting enkel voor nieuw geïnstalleerde laadpalen. Het zal dus wel enkele jaren duren vooraleer je de terminals werkelijk aan alle snellaadpalen zal zien.

Trage laadpalen zijn overigens niet volledig vrijgesteld van de nieuwe verplichtingen. Zij moeten voortaan namelijk minstens van een QR-code voorzien worden, waarmee je via je smartphone naar een betalingspagina geleid wordt waar je alsnog met een klassieke betaalkaart kan betalen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.