Tesla lanceert media-activiteiten in stealth-modus

In 2023 zet Tesla, enigszins onder de radar, sterker in op z’n relatie met de media.

Tesla’s verkopen zichzelf, en dus heeft het bedrijf geen public relations nodig. Dit is lang het mantra geweest van Tesla CEO Elon Musk.

Media die graag een Tesla testen moesten in de beginjaren iets zien te regelen met een Tesla Store verkoper. Daar aangekomen was de afspraak soms vergeten, en werd er na lang wachten en druk heen- en weergetelefoneer een niet-schoongemaakt exemplaar uit het magazijn gehaald. Voor journalisten die in de watten gelegd worden door de gevestigde automerken soms een atypische ervaring.

Vanaf 2015 begon Tesla z’n eerste PR-medewerkers aan te werven, waardoor het voor de media een pak eenvoudiger werd om met het bedrijf te communiceren.

In 2019 was Elon Musk echter zo gedegouteerd door de media, dat hij de volledige PR-afdeling opdoekte. Elon Musk zei in die periode dat hij niet gelooft in het “manipuleren van de publieke opinie”. Het was best een grondige operatie, waarbij zelfs iets banaal als de persfoto-mediagalerij van de Tesla website verdween.







Er was in die periode nog wel contact tussen Tesla en de media, maar het voelde vaak aan als een privé-initiatief van een Tesla-medewerker.

Persreizen

Nu, in 2023, lijkt Tesla z’n PR-activiteiten hervat te hebben, én zelfs op te drijven.

Wanneer een gevestigd automerk een nieuw model lanceert, nodigt het gewoonlijk honderden journalisten gelijktijdig uit om met de auto, op een meestal zonnige locatie, te gaan rijden. Op die manier kunnen automerken, op een relatief goedkope manier, het internet dagenlang bombarderen met content over hun nieuw model.

Tesla Europa deed dit niet, maar lijkt dit jaar van koers te veranderen. Toen Tesla begin 2023 de Model S Plaid lanceerde in Europa, nodigde het enkele journalisten uit om met de auto te gaan rijden op het Paul Ricard circuit in Zuid-Frankrijk. En vorige week, toen Tesla de Model 3 facelift onthulde, werd de pers naar Oslo gevlogen om er met de auto gaan rijden.

Het lijkt erop te wijzen dat Tesla z’n PR-activiteiten voortaan wil gaan aanpakken zoals de “legacy automakers”.

