Zo ziet de vernieuwde Tesla Model 3 facelift er in het echt uit (2024)

De Tesla Model 3 (2024) heeft officieel een facelift gekregen en wij ontvingen foto’s van een blauw exemplaar in een hal.

Wat we reeds schreven in mei, is nu officieel, de Tesla Model 3 heeft een facelift gekregen.

De “Ferrari Roma looks” waarvan sprake in mei hebben het wel degelijk gehaald tot de productieversie. Dat wil dus zeggen dat de voorbumper serieus hertekend is, maar ook de achterkant zit volledig in het nieuw. Het ziet er weer een pak frisser en mooier uit.

Sfeerverlichting

Ook in het interieur redelijk wat wijzigingen. Zo krijgt het nog minimalistischere interieur sfeerverlichting om het iets minder kil te maken. Waar zit het extra minimalisme dan? De bedieningshendels aan het stuur zijn nu volledig verwijderd. Drive, neutraal of achteruit selecteren doe je voortaan op het centrale scherm, en de richtingaanwijzers bedien je voortaan met knopjes op het stuur. Heel handig lijkt het ons niet, maar Model 3-rijders zullen er mee moeten leren leven.

De stoelen vooraan zijn voortaan geventileerd voor extra comfort bij warme zomerdagen.

Wie gehoopt had op een head-up display (HUD) is eraan voor de moeite. De snelheid zal je nog altijd in je ooghoek moeten aflezen op het centrale scherm.

De passagiers achteraan krijgen wel een nieuw scherm achteraan op de middenconsole. Daarmee kunnen ze het klimaat, de stoelverwarming en de audio regelen, en zelfs video’s bekijken.

Nog efficiënter, en een beetje trager

Dankzij betere aerodynamica, velgen en banden wordt de Model 3 zo mogelijk nog efficiënter. Daardoor stijgt het theoretische WLTP-rijbereik (TEH) van 491 km naar 513 km (+4,4%) voor de standaard versie, en van 602 km naar 629 km (+4,4%) voor de Long Range. Op een vernieuwde Performance-versie moeten we overigens nog even wachten.

Qua prestaties valt het op dat de topsnelheid van de basisversie gereduceerd werd van 225 km/u naar 201 km/u, en van de Long Range van 233 km/u naar 201 km/u. Acceleratietijden blijven identiek met respectievelijk 6,1 en 4,4 seconden van 0 naar 100 km/u.

Tesla Model 3 prijzen

Als kers op de taart blijven de prijzen van de Model 3 onveranderd. Zo krijg je de basisversie nog steeds voor 45.970€, en de Long Range voor 53.970€. Ze zouden bovendien al vanaf oktober 2023 op je oprit kunnen staan.

