Vernieuwde Audi Q4 e-tron (2024) zal in België geproduceerd worden

De elektrische Audi Q4 e-tron krijgt een doorgedreven update voor modeljaar 2024, en zal voortaan ook in Brussel geproduceerd worden.

De volledig elektrische Q4 e-tron is een immens populair model voor Audi. Het is momenteel de derde best verkochte elektrische auto in België, en de zesde best verkochte in Europa. Logisch dus dat Audi de Q4 nu, amper 2 jaar na z’n marktintroductie, voorziet van een stevige update.

De Q4, zowel de SUV als de Sportback, werd initieel geïntroduceerd met 4 verschillende aandrijflijnen; 35, 40, 45 quattro en 50 quattro.

De 35 instapversie, met 52 kWh (netto) batterij, achterwielaandrijving en 170 pk, verdween in 2022 reeds uit het gamma door een te hoge vraag, chiptekorten en dus een beperkte productiecapaciteit.

Audi Q4 45

De 40, een model met 77 kWh batterij (netto), achterwielaandrijving en 204 pk, verdwijnt uit het gamma. Hij wordt met de update vervangen door de 45. Deze auto wordt voorzien van de nieuwe en efficiëntere elektromotor die eerder al geïntroduceerd werd op de VW ID.4, ID.5, ID.7 en Skoda Enyaq.

De 45 wordt de nieuwe instapversie. Hij heeft net als de 40 achterwielaandrijving en een 77 kWh batterij. Z’n vermogen stijgt van 204 pk naar 286 pk, de 0 tot 100 sprint doet hij voortaan in 6,7 seconden in plaats van 8,5 en de topsnelheid stijgt van 160 km/u naar 180 km/u. Het theoretische WLTP-rijbereik (TEL) tenslotte, stijgt van 523 km naar 547 km.







Audi Q4 45 quattro

De Audi Q4 45 quattro, een vierwielaandrijver met 77 kWh batterij, blijft gewoon in het gamma, maar ziet z’n vermogen stijgen van 265 pk naar 286 pk. De 0 tot 100 sprinttijd daalt daarmee van 6,9 seconden naar 6,6 seconden. De topsnelheid bedraagt nog steeds 180 km/u.

Audi Q4 55 quattro

Het vroegere topmodel, de 50 quattro (vierwielaandrijver met 77 kWh batterij), wordt vervangen door de 55 quattro. Deze ziet z’n vermogen stijgen van 299 pk naar 340 pk, waardoor de 0 tot 100 sprinttijd daalt van 6,2 seconden naar 5,4 seconden. Ook voor dit topmodel blijft de topsnelheid 180 km/u.

Alle Q4 modellen krijgen voortaan optionele lane change hulp boven de 90 km/u op de snelweg, een lager verbruik dankzij verbeterde batterijchemie en efficiëntere elektromotoren en aangepaste suspensie-instellingen voor een dynamischer rijgedrag.

De 45 laadt maximaal aan 135 kW, en de 45/55 quattro aan maximaal 175 kW.

Productie in Brussel

Audi wil voortaan beter aan de vraag kunnen voldoen, en zal daarom niet meer alleen in het Duitse Zwickau produceren.

Al vanaf eind 2023, zullen de Q4 en de Q4 Sportback ook van de band rollen in de Audi-fabriek in Vorst (Brussel), waar momenteel al de Q8 e-tron geproduceerd wordt.

