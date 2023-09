Mercedes: “batterijconditie elektrische auto is de nieuwe kilometerstand”

Er worden steeds meer elektrische tweedehandsauto’s verkocht, en Mercedes wil die voortaan voorzien van een certificaat dat aangeeft hoe het met de batterijconditie gesteld is.

Wanneer je een tweedehands benzine- of dieselauto koopt, wil je vooral weten hoeveel kilometers er op de teller staan. Wanneer je een elektrische tweedehandsauto koopt, is de batterijconditie (SoH: State of Health) volgens Mercedes nog belangrijker.

De mate waarin de batterij van een elektrische auto slijt hangt van veel factoren af, maar twee zaken die een grote invloed hebben, heb je als chauffeur zelf in de hand; de rijstijl en het laadprofiel. Hoe sportiever je rijdt, hoe sneller je batterij zal slijten, aangezien die vaak grote vermogens moet leveren. Wat het laden betreft, heeft regelmatig heel snel laden (+200 kW) een negatieve invloed. Tenslotte laat je de batterij volgens Mercedes best niet helemaal leeg lopen en ook niet helemaal vol lopen ( tot 100%), je houdt de batterijlading best ergens tussen de 20% en de 80%.







Mercedes-Benz Certified

Als koper van een elektrische tweedehandsauto weet je niet wat de rijstijl en het laadprofiel van de vorige eigenaar was. Daarom zal Mercedes-Benz Certified, de tweedehandsafdeling van Mercedes, voortaan de batterijconditie testen van z’n (jonge) tweedehandsauto’s, en ook communiceren.

Op z’n nieuwe elektrische auto’s geeft Mercedes overigens 10 jaar of 250.000 km garantie voor de EQE en EQS modelvarianten, en 8 jaar of 160.000 km voor de andere elektrische modellen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.