Elektrische Volkswagen ID.7 komt de Passat aflossen

De Passat berline werd recent uitgefaseerd door Volkswagen, maar liefhebbers kunnen binnenkort een elektrische vervanger kopen in de vorm van de ID.7.

Op de foto’s die afgelopen nacht vrijgegeven werden ziet de nieuwe ID.7 er een beetje crossoverig uit, maar Volkswagen heeft het over een elektrische berline die we in het D-segment mogen positioneren.

Niet zomaar een berline, wel “een reisberline in de elektrische businessklasse, uitgerust voor langeafstandsritten, en te verkrijgen met adaptieve onderstelregeling en stoelmassage”. Dit moet dus een comfortabele elektrische kilometervreter worden die de iconische Passat waardig komt aflossen.

Productie vanaf juni 2023

De ID.7 zal te verkrijgen zijn met een 77 kWh (82 kWh) of een 85 kWh (91 kWh) batterij, die stroom levert aan een volledig nieuwe, efficiëntere en krachtigere elektromotor (210 kW / 286 pk) op de achterwielen. De vorige generatie VW-elektromotoren deden het met 150 kW of 204 pk.

Volkswagen verwacht een theoretisch WLTP-rijbereik van 615 km (77 kWh) tot 700 km (85 kWh), wat relatief veel is voor de vermelde accucapaciteiten. Allicht heeft de ID.7 dit o.a. te danken aan zijn gunstige luchtweerstandscoëfficiënt van 0,23 in combinatie met de zuinigere elektromotor.

Snelladen kan, naargelang de uitvoering, aan 170 kW tot 200 kW.

De productie van de ID.7 begint reeds in juni 2023 in Emden (Duitsland), waar de Passat berline geproduceerd werd. Zo kan Volkswagen al een voorraad klaarzetten tegen wanneer deze elektrische auto eind 2023 in de showrooms verschijnt.

