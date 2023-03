2 nieuwe elektrische auto’s die in maart 2023 onthuld werden

Maart 2023 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Ford Explorer EV

Ford heeft deze maand een volledig elektrische Explorer voorgesteld. In tegenstelling tot de klassieke Explorer die Ford in het gamma heeft, is deze elektrische versie een meer compacte SUV. Hij zal zich in het gamma zelfs onder de Mustang Mach-E gaan positioneren.

Deze elektrische Explorer maakt gebruik van het Volkswagen MEB-platform, dat o.a. ook dienst doet voor de VW ID.4. De Explorer zal leverbaar zijn achterwielaandrijving (170 pk of 286 pk) of vierwielaandrijving (340 pk). Over de batterijcapaciteit krijgen we voorlopig nog geen informatie, al mogen we wel weten dat de topversie op een WLTP-rijbereik mikt van 500 km.

Ergens in 2024 mogen we de eerste leveringen verwachten.

2. Kia EV9

Bij Kia presenteerden ze deze maand hun nieuw elektrisch vlaggenschap. De EV9 is een full-size elektrische SUV met zes of zeven zitplaatsen. Voor meer info over batterijen en vermogens moeten we nog wachten tot mei.

