De in februari 2023 goedgekeurde Europese wet voor een verbod op auto’s met verbrandingsmotoren wordt nu geblokkeerd door Duitsland.

Het verbod op auto’s met verbrandingsmotoren is een concept dat al jarenlang bediscussieerd wordt. Naargelang het beoogde electoraat, geven politici op lokale, nationale en supranationale niveaus er dan ook regelmatig tegenstrijdige verklaringen en variërende deadlines over. Daardoor kan eigenlijk niemand nog volgen.

Nu loopt het dossier weer in de soep op Europees niveau. Op 14 februari 2023 was namelijk de Europese wet voor het verbod op verbrandingsmotoren vanaf 2035 zogezegd goedgekeurd. Het is te zeggen, er was een akkoord tussen het Europees parlement en de lidstaten. Dat akkoord moest alleen nog goedgekeurd worden door de ministers van de lidstaten op 7 maart 2023, maar dat werd voorgesteld als een formaliteit.

Het vel van de beer werd echter te vroeg verkocht. Duitsland, bij monde van bondskanselier Olaf Scholz en minister van mobiliteit Volker Wissing, is ondertussen van gedacht veranderd.

Andere katten te geselen

Duitsland heeft altijd al uitzonderingen gevraagd omtrent CO2-neutrale brandstoffen, waar ook vaak naar verwezen wordt als “e-fuels” of synthetische brandstoffen. Die uitzonderingen werden dan ook vermeld in het akkoord. Duitsland wil nu echter hardere garanties, en heeft daarvoor Italië, Polen, Roemenië, Hongarije en Slowakije achter zich geschaard. Allemaal landen met een belangrijke auto-industrie en een bevolking die financieel nog niet in staat is om snel over te schakelen op elektrische auto’s.

Dat Duitsland dwars ligt hoeft niet te verbazen. Duitsland heeft zwaar te lijden onder de huidige geopolitieke situatie (oorlog in Oekraïne, opblazen Nordstream pijpleiding, handelsoorlog met China, een nieuwe bankencrisis, …). Bovendien heeft Duitsland de afgelopen decennia heel wat beslissingen genomen omtrent energie (uitfaseren kernenergie, focus op wind, zon en gas uit Rusland) waarvoor het nu de prijs betaalt. De energiecrisis is er zo groot dat de Duitse overheid weer volop inzet op bruinkool. Gezien de instabiele toekomst die voor ons lijkt te liggen, is het niet het goede moment voor Duitsland om zich opnieuw te binden aan iets waarvan het de gevolgen voor de eigen economie moeilijk kan inschatten.

