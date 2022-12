Alle dieselauto’s, ook plugins, verboden in lage-emissiezones in 2031

De kogel is door de kerk; de Vlaamse regering heeft beslist om alle dieselauto’s te verbieden in de lage-emissiezones (LEZ) van Gent en Antwerpen, vanaf 2031. Benzinewagens krijgen iets langer respijt, maar vanaf 2035 moeten ook benzines buiten de stadsomwalling blijven.

Enkele jaren geleden voerden Antwerpen, Gent en Brussel een lage-emissiezone (LEZ) in. Oude diesel- en benzinewagens werden daardoor al meteen geweerd uit de stad, en voor recentere modellen werd, in functie van de euronorm, een stapsgewijs plan uitgewerkt.

Concreet geraak je momenteel met een euro-0-tot-4-diesel nergens nog binnen, tenzij je stadstol betaalt (een toegangspas). Euro 0 en euro 1 benzinewagens worden eveneens geweerd uit de Belgische lage-emissiezones. Naar de toekomst toe zullen ook andere euronormen stapsgewijs verbannen worden. Wil je precies weten welke norm wanneer ten prooi valt, dan kan je hier terecht.





Sinds deze week weten we wanneer het helemaal over en uit is voor de verbrandingsmotor in de lage-emissiezone. Antwerpen en Gent zullen namelijk alle dieselauto’s, ook plug-in hybrides, volledig bannen vanaf 2031. Daarmee geven die steden de bestuurders een jaar langer de tijd dan in Brussel, waar het feest op 1 januari 2030 eindigt.

Benzinewagens, ook plug-in hybrides, zullen op hun beurt in zowel Antwerpen, Gent als Brussel verbannen worden vanaf 2035. LPG- en CNG-auto’s mogen dan ook ineens hun “schop afkuisen”. Die laatsten hebben door de sterk gestegen gasprijzen sowieso al geen ontrading meer nodig.

Vermoedelijk zal het na deze deadlines nog wel mogelijk zijn om een dagpas te kopen. Momenteel kost een dagpas 35€.

