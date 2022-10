EU verbiedt verbrandingsmotoren in 2035, maar houdt deur op een kier

De EU poogt verbrandingsmotoren te verbieden vanaf 2035, maar houdt de mogelijkheid open om bij te sturen indien nodig.

Op 14 juli 2021 raakte bekend dat de Europese Commissie een voorstel klaar had om verbrandingsmotoren te verbieden vanaf 2035. Afgelopen week, op 27 oktober 2022, hebben de Raad van Europa en het Europees Parlement daarover een voorlopig politiek akkoord bereikt.

Over dat akkoord verschenen de afgelopen dagen krantenkoppen in de zin van “Einde van de verbrandingsmotor in 2035” alsof alles al in kannen en kruiken is, maar ik lees toch voor veel “wat als’en” in het akkoord.

Het akkoord stelt dat vanaf 2035, nieuwe personenwagens en bestelwagens een CO2-reductie moeten hebben van 100%. Ze mogen m.a.w. geen CO2 uitstoten, wat door de meeste media geïnterpreteerd wordt als “enkel 100% elektrische en waterstofauto’s zijn nog toegelaten”, en “benzinewagens, dieselwagens, CNG, LPG, en (plug-in) hybrides vliegen er uit”.

CO2-neutrale brandstoffen

In het akkoord wordt echter ook ruimte gelaten voor “CO2-neutrale brandstoffen”. Synthetische of “bio”-brandstoffen dus, die door allerlei technieken CO2-neutraal moeten zijn, of waarvoor in ieder geval geargumenteerd kan worden dat ze CO2-neutraal zijn.







Bovendien zal de Europese Commissie in 2026 een studie moeten maken over de voortgang van de ontwikkeling richting de 100%-uitstoot-reductie die vooropgesteld wordt. M.a.w., als blijkt dat we er niet gaan komen, zal er op dat moment nog kunnen bijgestuurd worden.

Tenslotte komt er ook een uitzondering voor fabrikanten die 10.000 auto’s of minder per jaar produceren. Het zogenaamde “Ferrari-amendement”. Zij kunnen de komende jaren nog lobbyen over hoe streng de uitstootnormen zullen zijn die aan hen opgelegd worden.

Grijs wordt groen

Veel analisten vrezen voor een Havana-effect na 2035, als het verbod er effectief komt. Dat wil zeggen dat onze straten na 2035 vooral gesierd zullen worden door tweedehandsauto’s met verbrandingsmotoren. Dat zal in Noord-West Europa ongetwijfeld aan banden gelegd worden door o.a. lage-emissiezones, hoge verkeers- en brandstofbelastingen, maar lijkt voor armere EU-landen zeker een plausibele uitkomst.

Kernenergie wordt langzaam groen. Nieuwe gaspijpleidingen richting Spanje (en dus Noord-Afrika/Algerije) worden als “Green Energy Corridor” aangekondigd omdat er misschien ooit waterstof zal doorstromen. Door de energie-oorlog die aan de gang is, zit er duidelijk rek op de “Green Deal” terminologie van Europa, en dat zal met dit verbod op verbrandingsmotoren vermoedelijk niet anders zijn.

