3 nieuwe elektrische auto’s die in oktober 2022 onthuld werden

Oktober 2022 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.







1. Lexus UX 300e update

Lexus’ enige elektrische auto, de UX 300e, kreeg een serieuze update deze maand. De auto krijgt maar liefst 34% meer accucapaciteit, naast enkele andere aanpassingen. Lees er hier alles over.

2. Renault Kangoo E-Tech Electric

De bestelwagen-versie van de nieuwe elektrische Kangoo werd eerder al gelanceerd, en nu volgt de personenwagen-uitvoering. De nieuwe elektrische Kangoo haalt stroom uit een 45 kWh batterij (netto) die je in theorie 285 km (WLTP) ver brengt op een lading.







Begin 2023 zal je de Kangoo E-Tech Electric kunnen bestellen. Prijzen zijn nog niet bekend, al doen we een gokje op 40.000€.

3. Maserati GranTurismo Folgore

Maserati heeft een volledig nieuwe, tweede generatie, GranTurismo klaar. Die wordt leverbaar met een klassieke V6-benzinemotor, maar ook met een volledig elektrische aandrijflijn. Die laatste krijgt het achtervoegsel “Folgore”, wat volgens google translate “bliksem” betekent.

De GranTurismo Folgore beschikt over een stevige 83 kWh batterij (92,5 kWh bruto), goed voor een realistisch rijbereik van naar schatting 400 km. De auto krijgt drie elektromotoren, vierwielaandrijving, 1350 Nm koppel en 761 pk. 0 tot 100 doet deze 2,2 ton wegende bolide in 2,7 seconden en z’n topsnelheid bedraagt 320 km/u.

Ook laden gaat vooruit dankzij een snellaadvermogen van 270 kW.

Wanneer de eerste leveringen van de GranTurismo Folgore gebeuren is niet bekend, maar we verwachten hem ergens in 2024 op Belgische bodem. Prijzen volgen later.

