Renault onthult prijs en specificaties van nieuwe elektrische Kangoo Van

Renault heeft de prijs en specificaties vrijgegeven van de nieuwe Kangoo ZE, en daaruit kunnen we opmaken dat deze een pak beter is dan het uittredende model.

10 jaar na de introductie van de eerste elektrische Kangoo, en bijna 3 jaar na de onthulling van de recentste concept in 2019, heeft Renault de volledig nieuwe Kangoo ZE klaar. Renault heeft dan wel z’n tijd genomen, als we naar de vele verbeteringen kijken ten opzichte van het uittredende model, begrijpen we waarom.







Meer batterij, meer rijbereik

Te beginnen met de batterijcapaciteit. Waar het uittredende model een netto capaciteit had van 31 kWh (33 kWh bruto), is dat bij de nieuwe Kangoo ZE gestegen naar 45 kWh netto. In combinatie met een efficiëntere aandrijflijn en de introductie van een warmtepomp om het binnenklimaat te regelen, zorgt dit uiteraard voor meer actieradius.

Renault spreekt over 300 km, maar als we het conservatief houden en rekening houden met enig gewicht in de laadcabine, zal dat in de praktijk eerder rond de 200 km à 250 km schommelen.

Sneller laden

Niet enkel de actieradius, ook de laadsnelheid gaat er op vooruit. Waar de oude Kangoo ZE het moest doen met een schamele éénfasige 7,4 kW AC-lader, krijgt de nieuwe standaard 11 kW AC (driefasig).

Optioneel kan je de Kangoo ZE nu ook uitrusten met een 22 kW (driefastig) AC-lader en met 80 kW CCS-snellaadtechnologie. Dat laatste is goed voor een snellaadbeurt van 10% tot 80% batterijniveau in ongeveer 30 minuten.

Meer slepen

Ook het sleepgewicht gaat de goede richting uit. Waar de vorige generatie Kangoo ZE slechts 374 kg mocht slepen, kan de nieuwe met een mooie 1.500 kg uit de voeten.

Het laadgewicht in de cabine komt uit op 600 kg. Qua laadvolume biedt de L1-versie 3,9 m3 en de L2 (volgt later) 4,9 m3.

Motorvermogen en -koppel stijgen van 44 kW / 225 Nm in de oude Kangoo ZE naar 90 kW / 245 Nm in de nieuwe.

Optioneel is de nieuwe Kangoo ZE verkrijgbaar met een verwarmbare voorruit, verwarmbare stoelen en een verwarmbaar stuur. Deze extra’s zorgen niet enkel voor meer comfort, maar ook voor iets meer efficiëntie en dus iets meer rijbereik.

Renault is verder trots op het “Open Sesame”-systeem (foto hierboven), dat volgens de Fransen de “breedste zijdelingse laadopening” op de markt verzekert (1,45m).

Het design, zowel interieur als exterieur, is opgefrist en werd overgenomen van de nieuwe Kangoo met benzine- en dieselmotoren die in 2021 al op de markt kwam.

Prijs

Renault biedt 8 jaar of 160.000 km garantie. Concreet wil dit zeggen dat de batterij kosteloos vervangen wordt wanneer de capaciteit afneemt tot 70% (SoH) binnen de garantieperiode.

De nieuwe Kangoo Van ZE krijgt in België een vanafprijs van 29.925€ excl. BTW. Dat is 12.300€ meer dan de goedkoopste dieselversie in het gamma.

