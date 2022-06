Goedkoopste elektrische auto krijgt facelift en wordt duurder

Dacia geeft een facelift aan z’n modellen en ook de Spring, de goedkoopste elektrische auto van het moment, wordt mee in bad getrokken.

Onlangs liet Dacia z'n huisstijl herontwerpen met o.a. een logo dat steeds meer op het EGEAR logo begint te gelijken, dus dat kan alleen maar goed komen.







Om die nieuwe huisstijl in de verf te zetten, laat Dacia nu een wervelwind van facelifts door het gamma waaien. Ook de Spring, een kleine elektrische stadsauto die in 2021 op de markt kwam, krijgt de opfriskuur. Wat daar vooral aan opvalt zijn de nieuwe Dacia logo’s die her en der op de auto komen, de “DC” badge op de neus, een nieuw exterieurkleurtje (Lichen Kaki), grijs gespoten bumpers en dakrails (Monolith Grey). Het interieur krijgt het nieuwe Dacia logo op het stuur geprint, maar lijkt voor de rest haast ongewijzigd.

Deze lentekuur maakt dat de Spring iets aantrekkelijker voor de dag komt, maar voor dat voorrecht betaal je wel een prijs. Duizend euro om precies te zijn, want dat is hoeveel de vernieuwde Spring extra kost ten opzichte van de pre-facelift.

De Spring werd vorig jaar namelijk gelanceerd aan 16.990€. Begin 2022 steeg de prijs naar 18.990€ en nu rolt de vernieuwde Dacia Spring de dealer buiten vanaf 19.990€.

De technische specificaties van de Spring blijven ongewijzigd. De auto beschikt nog steeds over een 24 kWh (netto) batterij, die zorgt voor een praktisch rijbereik van ongeveer 175 km. Snelladen van 10% tot 80% batterijniveau kan in 40 minuten dankzij 30 kW CCS-snellaadtechnologie.

