D’Ieteren neemt Go-Solar over en wordt zo zonnepaneel-installateur

d’Ieteren neemt de Waaslandse zonnepanelen-installateur Go-Solar over. De activiteiten van Go-Solar vormen een aanvulling op het laadpalenbedrijf EDI dat d’Ieteren enkele jaren geleden heeft opgericht.

Tweedehandsauto’s (Wondergroup), fietsen (Lucien), vorkliften (TVH). Het zijn maar enkele sectoren waar d’Ieteren de afgelopen jaren in geïnvesteerd heeft om te diversifiëren en minder afhankelijk te worden van de auto-import.







Ook laadpaleninstallateur EDI wordt steeds belangrijker binnen de d’Ieteren groep. En omdat de installatie van laadpalen steeds vaker gepaard gaat met zonnepanelen en thuisbatterijen, heeft d’Ieteren nu besloten om Go-Solar over te nemen. Go-Solar NV is een zonnepanelen-bedrijf met vestigingen in Waasmunster en Brecht, dat opgericht werd in 2008 door Chris Poppe.

LEES OOK: d’Ieteren stort zich op multimerk tweedehandsauto’s

Volgens Denis Gorteman, CEO van d’Ieteren, is deze overname een strategische zet die de klantenervaring moet vereenvoudigen via een integraal aanbod. Nicolas Paris, CEO van EDI, voegt er aan toe dat tegen 2025 50% van de nieuwe auto’s een stekker zullen hebben. EDI en Go-Solar willen voor al die nieuwe voertuigen een “volledig elektrisch ecosysteem” aanbieden.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.