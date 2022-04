Elektrische wagens ontsnappen niet aan hoge inflatie

Acht procent, negen procent, “double digit inflation”. We worden de laatste weken om de oren geslagen met hoge inflatiecijfers, maar slaat de inflatie ook toe bij elektrische auto’s?

Elk jaar rond de jaarwisseling passen automerken hun prijzen aan. Bij de Duitse merken gaat het meestal om enkele honderden euro’s per model, met een oneven getal na de komma, om te laten blijken dat er hard aan gerekend is. Bij de Aziatische, Franse en Amerikaanse merken zien we meestal kleine stijgingen met ronde getallen, of soms dalingen wanneer het om een model gaat dat slecht verkoopt of tegen het einde van z’n levenscyclus zit.

Dit jaar (2022) merken we bij de aanpassing van de prijzen in ons EV-overzicht grotere sprongen dan enkele honderden euro’s. De meeste modellen schieten 1.000€ tot 5.000€ de hoogte in. Hier en daar zien we een paar kleine dalingen op (Franse en Aziatische) modellen die niet goed verkopen.

We halen er 5 voorbeelden uit die interessant zijn omwille van de hoogte van de prijsverandering, of omwille van hun positie in de markt.

1. Dacia Spring

De Dacia Spring werd vorig jaar gelanceerd als goedkoopste elektrische auto op de markt, met een vanafprijs van 16.990€. Dit jaar moet je al minstens 18.990€ betalen voor een Spring, zowat 12% meer.

2. Renault Twingo ZE

De tweede goedkoopste elektrische auto op de markt, de Twingo ZE, komt, net als de Dacia Spring, eveneens uit de Renault-stal. De Twingo ZE kostte vorig jaar nog 19.850€, maar in 2022 moet je al minstens 23.250€ voorzien. Een prijsstijging van 17%.

3. Citroën ë-C4

Er is ook goed nieuws. Bij Citroën voerden ze namelijk een prijsverlaging door op ë-C4. De prijs daalt van 35.600€ naar 32.805€, een daling van 8%.

4. Tesla Model 3

De Tesla Model 3 krijgt niet enkel prijsaanpassingen bij de jaarwisseling, maar zowat het hele jaar door. Ook deze maand kwam er prijsaanpassing.

De “35.000$ elektrische auto voor het volk” heeft ondertussen een prijskaartje dat bijna dubbel zo hoog is dan bij de lancering verkondigd werd. De goedkoopste Model 3 kost nu 52.990€, in plaats van 50.990€ enkele weken geleden. Vier procent er bij dus.

5. Polestar 2 Standard Range

De goedkoopste Polestar 2, de Standard Range Single Motor, ziet z’n prijs stijgen van 45.900€ naar 46.900€.

Maar, en dit is de afgelopen dagen onder de radar gebleven, je krijgt er wel 6 extra kWh batterijcapaciteit en 5 kW extra motorvermogen bij (bekijk hier de nieuwe specs). Hierdoor geraak je naar schatting 30 km verder op een volle accu, ten opzichte van de vorige Standard Range versie. Best een goede deal voor slechts 1.000€ extra.

