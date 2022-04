Thuis opladen tot 28% duurder in april 2022

Je elektrische auto thuis opladen met netstroom wordt opnieuw duurder voor wie een nieuw contract afsluit in april 2022.

Na maanden van opeenvolgende prijsstijgingen, bracht de BTW-verlaging vorige maand een welgekomen pauze (-20%) voor de elektriciteitsprijzen, maar dit effect blijkt in april 2022 weeral volledig teniet gedaan.

Uit onze V-Test simulaties blijkt namelijk dat wie z’n EV thuis oplaadt met netstroom, daarvoor 0,36€ tot 0,39€ per kWh betaalt voor het goedkoopste contract, aangegaan in april 2022. Het verschil is afhankelijk van de netbeheerder die jouw regio bedient.

In maart 2022 ging het nog om 0,28€ tot 0,31€ per kWh, een prijsstijging met respectievelijk 28,6% en 25,8%.

Het kost nu 7,2€ tot 7,8€ aan elektriciteit om 100 km met een gemiddelde elektrische auto te rijden, voor wie thuis oplaadt met netstroom.

LEES OOK: Duitsland wil ook na 2035 verbrandingsmotoren blijven verkopen

Pre-pandemie, in februari 2020, kostte het in Vlaanderen nog 0,17€ tot 0,21€ per kWh om thuis te laden. Die lage cijfers zullen we vermoedelijk nooit meer bereiken.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.