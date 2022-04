BMW biedt retroactief grotere nieren aan op alle modellen

BMW voegt een innovatieve optie toe aan de catalogus.

BMW staat al jaar en dag bekend om de “niertjes” op de neus. Deze kenmerkende vormgeving van het radiatorrooster maakt dat zelfs wie weinig van auto’s afweet een BMW van andere automerken kan onderscheiden.

De meerderheid van de Europese klanten vindt echter dat de niertjes van de recentste BMW-modellen aan de kleine kant zijn, zo blijkt uit een marktonderzoek door Drain & Company.

BMW heeft daarom z’n research and development afdeling aan het werk gezet, en die zijn met een elegante oplossing voor de dag gekomen. Alle reeds geleverde BMW’s vanaf modeljaar 2020 kunnen retroactief voorzien worden van grotere “opzetnieren”. Die worden via een innovatief i-click systeem op de juiste plaats bevestigd. Aangezien we in Europa ook nog een nummerplaat kwijt moeten op de voorbumper, werd daarvoor een uitsparing voorzien.

Wie wil genieten van deze upgrade kan een afspraak maken bij z’n lokale BMW concessiehouder. Volgens onze bronnen kunnen ze de vraag amper bijhouden, dus snel zijn is de boodschap.

