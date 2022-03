Duitse rechtbank veroordeelt Tesla wegens gebrekkige Autopilot

De rechtbank van het Duitse Darmstadt verplicht Tesla om een Model 3 terug te kopen omdat de Autopilot niet functioneert zoals geadverteerd.

Sinds 2015 zijn alle Tesla modellen leverbaar met Autopilot, een systeem dat semi-autonoom rijden mogelijk maakt. Denk concreet aan een soort geavanceerde adaptieve cruise-control met gedeeltelijk automatisch sturen.

Zowel de hardware als de software van dit systeem zijn continu in ontwikkeling. Quasi elk nieuw modeljaar wordt daarom voorzien van aangepaste hardware (camera’s, sensoren, etc.), en de software wordt meerdere keren per jaar aangepast via een “over-the-air” update.

Naast het “Enhanced Autopilot” (+3.800€ op Model 3) pakket biedt Tesla ook het “Full Self-Driving” (+7.500€ op Model 3) pakket aan. Die laatste optie biedt naast de basisfuncties (auto lane change, summon, automatisch parkeren, …) ook verkeersbordherkenning en belooft bovendien dat de auto in de toekomst volledig zelfrijdend zal zijn dankzij een software-update.

Beginnende dronken bestuurder

Een Duitse klant die een Model 3 kocht met het Full Self-Driving pakket is echter teleurgesteld en trok naar de rechtbank van Darmstadt. Volgens de eigenaar rijdt de Model 3 als een bestuurder die juist z’n rijbewijs behaalde en een glas te veel op heeft. Nog volgens de eigenaar worden verkeersborden slecht herkend. Je kan het volledige verhaal lezen via Spiegel (in het Duits).

Ook ik kon al vaststellen dat Autopilot een interessant technologisch hoogstandje is, maar voor de gemiddelde klant die niet tech-savvy is, is de ervaring toch eerder een mossel-noch-vis verhaal.

Terug naar de rechtbank van Darmstadt. Die volgt de eiser en heeft Tesla veroordeeld tot het terugbetalen van 69.000€. De rechtbank hekelt in haar vonnis ook het feit dat Tesla een product verkoopt dat niet gebruikt kan worden zonder een (toekomstige) aanpassing.

Tesla gaat in beroep tegen de veroordeling.

