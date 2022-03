6 nieuwe elektrische auto’s die in maart 2022 onthuld werden

Maart 2022 loopt alweer op z’n einde, dus wordt het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand geïntroduceerd werden. Hier volgt een overzicht:

1. Audi A6 Avant BEV

Hallelujah, er is eindelijk een elektrische break op komst! Ok, we kregen eerder al de MG 5, maar op een premium-auto is het vooralsnog wachten.

Die lijkt er nu te gaan komen in de vorm van de Audi A6 Avant e-tron. Na vorig jaar een A6 e-tron sedan concept voorgesteld te hebben, laat Audi nu de stationwagen-versie op ons los.

Het blijft niet bij concept-verhalen, want deze elektrische break zou ergens in 2024-2025 gewoon op de markt komen.

2. Jeep BEV

Jeep heeft deze maand z’n eerste volledig elektrische auto aangekondigd, en dat wordt een compacte crossover. Ergens rond de jaarwisseling 2022/2023 moet deze leverbaar worden.

Op een naam, specificaties en prijzen moeten we nog even wachten, maar we kregen wel al bovenstaande foto te zien.

3. VW ID. Buzz

Na jarenlang concepts op ons af te vuren, presenteert Volkswagen nu de productieversie van z’n ID. Buzz. Deze wordt leverbaar als minivan en als bestelwagen (ID. Buzz Cargo).

De productie moet nog in 2022 van start gaan, dus we verwachten de eerste Belgische leveringen ergens in 2023.

4. Aiways U6ion

Het Chinese Aiways toonde ons deze maand de coupé-versie van hun elektrische U5 SUV.

De U6ion, voorlopig nog een concept, krijgt later dit jaar een productie-afgeleide. De eerste leveringen zullen vermoedelijk in 2023 volgen.

5. Volvo XC40 Electric (facelift)

Amper 2 jaar na z’n introductie in 2020 mag de elektrische Volvo XC40 al aan de facelift.

Concreet krijgt de XC40 de nieuwe neus van de C40 coupé-SUV, die vorig jaar voorgesteld werd. Het gaat specifiek om een nieuwe voorbumper en een frameloos “radiatorrooster”. Verder krijgt de XC40 Recharge ook nieuwe koplampen met pixel-ledtechnologie waardoor de weg weer iets beter verlicht moet zijn zonder tegenliggers te verblinden.

De aandrijflijnen en specificaties blijven identiek. De XC40 valt nog altijd te verkrijgen als Single Motor (67 kWh, voorwielaandrijving) of Twin Motor (75 kWh, vierwielaandrijving). Prijzen starten respectievelijk bij 46.301€ en 55.695€.

Foto’s van de pre-facelift kan je hier bekijken.

6. Volvo C40 Electric Single Motor

De Volvo C40, de coupé-versie van bovenstaande XC40, was al sinds 2021 op de markt als Twin Motor, maar nu komt daar ook de goedkopere Single Motor bij. Design-gewijs verandert er dus niets, maar de Single Motor (67 kWh, voorwielaandrijving) zorgt er wel voor dat je nu vanaf 47.800€ een C40 kan rijden. Dat is een pak goedkoper dan de 57.195€ die Volvo voor de C40 Twin Motor (75 kWh, vierwielaandrijving) wil.

