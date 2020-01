Renault bevestigt elektrische Twingo voor 2020

Renault gaat z’n elektrische gamma verder uitbreiden in 2020. Er komt o.a. een elektrische versie van de Twingo stadswagen.

Renault was in 2013 een pionier onder de mainstream automerken door sterk in te zetten op volledig elektrische wagens. Dat deden ze met de Zoe, Twizy en Kangoo ZE. Ondertussen werd het gamma verder uitgebreid met de Master ZE bestelwagen.

De Fransen hebben in een recent rapport over de verkoopresultaten bevestigd dat er in 2020 ook een elektrische versie van de Twingo in de catalogus komt. Die moet zich net onder de Zoe gaan positioneren, en zal dus ook goedkoper worden. De Zoe (met koopbatterij) heeft momenteel een vanafprijs van 32.600€.

Renault is karig met informatie over de aandrijflijn en batterij, maar gezien de sterke concurrentie van het Volkswagen trio (e-Up, Citigo-e, Mii Electric) zal de Twingo ZE stevig voor de dag moeten komen. De Seat Mii Electric tekent 200 km praktisch rijbereik op voor dik 21.000€. Renault weet dus waar naartoe te werken.

Naar verwachting komt Renault in 2020 met nog een andere goedkope EV naar Europa, met name de K-ZE. Deze mini-crossover werd in 2018 voorgesteld op het autosalon van Parijs en wordt momenteel al geproduceerd en verkocht in China.