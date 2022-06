Rij je deze zomer door Frankrijk met je elektrische auto en wil je weten welke laadpasjes je nodig hebt? We geven enkele suggesties.

Dit artikel is vooral bedoeld voor wie met een non-Tesla

EV rijdt. Tesla rijders hebben immers een excellente

ingebouwde routeplanner, die je naadloos langs de

beschikbare Tesla Supercharger snellaadpalen leidt.







Het aantal snellaadpalen in Frankrijk neemt snel toe. Langs de snelwegen kom je vooral snellaadpalen tegen van Ionity, Total, Allego en Tesla. Langs de Route du Soleil, tussen Dijon en Lyon, heeft ook het Nederlandse Fastned nu een drietal laadpleinen geïnstalleerd.

Rijd je niet met een Tesla, dan kan je om je route uit te stippelen en om de juiste palen te vinden bijvoorbeeld beroep doen op de smartphone apps “A Better Routeplanner (ABRP)” en “Chargemap”. Uiteraard kan je hier ook gebruik van maken als Tesla-rijder, maar Tesla heeft een degelijk ingebouwd navigatiesysteem dat je naadloos langs de juiste Superchargers (Tesla’s snellaadpalen) leidt.

Wie al een tijdje elektrisch rijdt is er ondertussen al gewoon aan geraakt om laadpasjes of smartphone apps te gebruiken om een laadsessie te starten. In uitzonderlijke gevallen gaat er eens iets mis, en dan is het altijd handig om een alternatief bij de hand te hebben. De prijzen durven sterk fluctueren van laadpaal tot laadpaal, en tussen de pasjes onderling.

Meer dan één pasje

Onze suggesties zijn de volgende.

Zorg er voor dat je twee à drie gratis (zonder abonnementskost) fysieke laadpasjes meeneemt die zowat elke laadpaal aan de praat krijgen. Plugsurfing, Chargemap en EV Box zijn bijvoorbeeld goede opties. Je moet al veel malchance hebben als deze je in de steek laten. Wil je ook aan Tesla Superchargers laden, dan zal je de Tesla app moeten downloaden om na te gaan welke juist toegankelijk zijn voor non-Tesla rijders, of ze beschikbaar zijn, en om ze te activeren.

Snelladen met de gratis pasjes komt meestal duur uit. Reken op 0,60€ tot 1,00€ per kWh of per minuut. Laad je bijvoorbeeld een Volkswagen ID.4 (77 kWh) snel van 10% tot 80%, dan zal dat al snel 30€ à 50€ kosten.

Overweeg een abonnement

Wil je kosten drukken zonder aan comfort of tijd in te boeten, dan zal je voor één of andere abonnementsformule moeten gaan, want dat biedt meestal betere kWh- of minuut-tarieven.

Aangezien Ionity één van de best uitgebouwde netwerken in Frankrijk heeft, lijkt het me logisch om hun abonnementsformule te overwegen. Ionity rekent in Frankrijk 0,79€ per minuut (Ionity Direct) wanneer je met hun app zonder abonnementskost laadt. Met externe gratis laadpasjes komt dat meestal nog duurder uit.

Ga je echter voor het Ionity jaarabonnement (Ionity Passport) van 215,88€/jaar (17,99€ per maand, contract van 12 maanden), dan betaal je slechts 0,35€ per minuut. Kijken we weer even naar het voorbeeld van de Volkswagen ID.4 (77 kWh); 30 minuten snelladen aan een Ionity laadpaal kost zonder abonnementskost (Ionity Direct) 23,7€, en met met abonnement (Ionity Passport) 10,5€.

Doe je op je reis 15 laadbeurten van 30 minuten met Ionity Pass, dan bespaar je 198€ ten opzichte van Ionity Direct, en daarmee is de jaarlijkse abonnementskost (215,88€) bijna gecompenseerd. Dan kan je de rest van het jaar winst doen door goedkoper te snelladen bij Ionity, die in België ook al 8 laadlocaties hebben (o.a. langs de E40 in Wetteren, en langs de ring van Brussel ter hoogte van Koningslo). In België betaal je via Ionity Direct 0,79€ per kWh en via Ionity Passport 0,35€ per kWh.

Heb je zelf nog andere tips? Laat het weten in de reacties.

