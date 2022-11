Premie voor thuisbatterij vervroegd beëindigd door groot succes

De Vlaamse regering heeft beslist om de premie voor thuisbatterijen (1.725€) te beëindigen in maart 2023, in plaats van in januari 2025, zoals eerder vooropgesteld.

In 2020 introduceerde de Vlaamse regering een subsidie voor thuisbatterijen. De premie werd gelanceerd met een maximum bedrag van 3.200€ in 2020, 2.550€ in 2021, 1.725€ in 2022, 1.150€ in 2023 en 575€ in 2024.

Initieel liep het volk er niet warm voor. In 2020 werden slechts 337 premies toegekend. Maar onder invloed van de energiecrisis, die pre-Oekraïne-invasie al in volle ontwikkeling was, explodeerden de aanvragen in 2021 naar 19.000.







Om die sterke stijging een halt toe te roepen heeft de Vlaamse regering beslist om de premie af te schaffen in 2023. Particulieren met een keuringsattest na 31 maart 2023 zullen niet meer in aanmerking komen.

Elektriciteit is duur genoeg

Volgens de regering moeten mensen niet meer gestimuleerd worden om te investeren in een thuisbatterij. De elektriciteitsprijzen zouden immers hoog genoeg zijn om de investering ook zonder premie de moeite waard te maken.

De regering vindt dat de schaarse overheidsmiddelen beter kunnen gaan naar energiebesparende investeringen die meer steun nodig hebben. Daarom wordt de premie voor warmtepompboilers, om sanitair warm water op te warmen, verhoogd van 450€ naar 900€.

“Het geld groeit niet aan de bomen, dus moeten we keuzes maken.”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir over deze koerswijziging. De potentiële vertraging van de ECB-geldprinter wordt duidelijk ook bij de Vlaamse regering gevoeld.

