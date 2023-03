EU lanceert European Hydrogen Bank om te investeren in waterstof

De EU krijgt er een nieuwe Europese instelling bij, namelijk de European Hydrogen Bank, of kortweg EHB.

Te midden van een startende bankencrisis heeft de Europese Commissie gisteren het plan gelanceerd om de European Hydrogen Bank (EHB) op te richten. Naast de ECB (Europese Centrale Bank) en de EIB (European Investment Bank), moet de EHB een derde Europees overheidsvehikel worden om liquiditeit in de (groene) economie te pompen.

De EHB moet reeds operationeel zijn in de herfst van 2023, en heeft het specifieke doel om de groene waterstofeconomie uit de startblokken te krijgen.

Het beleidsplan berust op verschillende pijlers, waaronder het stimuleren van lokale groene waterstofproductie en het subsidiëren van groene import.

In de herfst van 2023 zal de EHB een eerste veiling lanceren waarbij het €800 miljoen zal verdelen onder groene waterstofproducenten. Zij zullen de subsidies ontvangen in de vorm van een vast bedrag per kg geproduceerde waterstof voor een periode tot 10 jaar.

Later zullen er ook subsidies gelanceerd worden voor bedrijven die groene waterstof kunnen importeren van buiten de EU.

Om aan de Europese groene waterstofvraag te kunnen voldoen, schat de Europese Commissie dat er de komende jaren ongeveer een biljoen euro (1.000.000.000.000€) zal moeten geïnvesteerd in productie-, transport- en opslagcapaciteit. De investeringen moeten deels uit overheidsmiddelen komen, en deels door de private sector gefinancierd worden.

