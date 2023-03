VW ID.2: degelijke elektrische auto voor minder dan 25.000€

Volkswagen belooft in 2025 een compacte elektrische auto te lanceren voor minder dan 25.000€.

Wanneer een persbericht pas na het zeven-uur-journaal uit de fax gerold komt, en ik nog diezelfde avond in de pen kruip, dan is het meestal omdat het echt groot nieuws is. En dat is het in dit geval ook!

Vergeet Tesla en zijn beloftes om ooit een betaalbare elektrische auto voor het volk te maken. Volkswagen wil dit concept daadwerkelijk waarmaken.

De Wolfsburgers hinten al een hele tijd naar een EV met een prijskaartje van minder dan 25.000€, en die belofte wordt nu kracht bijgezet door de ID.2all concept te presenteren.

Deze compacte elektrische auto is de voorbode van de ID.2 en oogt door de afwezigheid van futuristische frivoliteiten opvallend productierijp. Het design is modern, sportief en volwassener dan de meeste koekendozen die je momenteel aan de onderkant van de elektrische automarkt vindt.

Actieradius van 450 km

VW belooft dat de ID.2 evenveel ruimte zal bieden als de Golf, maar even betaalbaar zal zijn als de Polo.

Verder spreekt Volkswagen over een rijbereik van 450 km. Dat is opvallend veel, zelfs als het om een WLTP-cijfer gaat. Vermoedelijk zal er dan ook gewerkt worden met verschillende batterij-opties, en zal de 450 km niet weggelegd zijn voor de basisversie.

De ID.2 zal voorwielaangedreven zijn, krijgt een topsnelheid van 160 km/u en accelereert in minder dan 7 seconden naar 100. Laden van 10% tot 80% zal kunnen in 20 minuten.

De auto krijgt rij-assistentiesystemen en een koffer die een royale 490 liter tot 1.330 liter volume biedt.

In 2025 zal de productierijpe ID.2 voorgesteld worden, waardoor hij vermoedelijk in 2026 in de showrooms zal staan.

Nog goedkoper…

Voor wie het vooropgestelde prijskaartje van 25.000€ al ongeloofwaardig klinkt in tijden van oorlog en uit-de-hand-gelopen inflatie, doet VW er nog een schepje bovenop. In één adem beloven ze immers ook een EV voor minder dan 20.000€! Het gaat allicht om de ID.1, maar wanneer die op de markt komt, is nog niet officieel.

Er is dus nog hoop voor de non-bedrijfsautogerechtigde medemens. Zij zijn dan toch niet allemaal veroordeeld tot de bakfiets.

