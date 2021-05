Baanbrekend: Tesla geeft officiële beelden vrij van al z’n modellen

Tesla heeft nieuwe foto’s vrijgegeven alle modellen in het gamma. In hoge resolutie dan nog wel!

Sinds vorig jaar heeft Tesla z’n PR-departement ontmanteld. Dat lijkt een fait divers, maar voor bovengetekende betekent het wel dat het moeilijker wordt om over Tesla te berichten. Foto’s bijvoorbeeld. Bij een normaal automerk krijg je die als media toegestuurd, maar bij Tesla moet je zelf wat screenshots gaan nemen op de consumentenwebsite.

Daar komt vandaag verandering in. Tesla stelt sinds vandaag opnieuw, net zoals vóór 2020, een fotogallerij ter beschikking voor de pers. Zo krijgen we opnieuw toegang tot beelden met hoge resolutie, en zo krijgen we de modellen weer eens van uit een andere hoek te zien! Er zijn ook veel nieuwe beelden van de interieurs.

Bekijk de nieuwe (en vorige) foto’s van alle Tesla’s hieronder. Geniet er van zolang het duurt 😉

✪ Model 3

✪ Model Y

✪ Model S

✪ Model X

✪ Roadster

✪ Cybertruck

✪ Semi



