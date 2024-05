OFFICIEEL: Zoveel kost de eerste hybride Porsche 911 (2024)

Porsche heeft vandaag een vernieuwde Porsche 911 voorgesteld, en die komt voor het eerst met een hybride aandrijflijn.

Porsche heeft de 911 stevig onderhanden genomen. Het gaat niet zozeer om een volledige nieuwe generatie (voor de kenners, de 911 blijft nog steeds van de 992-generatie), maar wel om een doorgedreven update van het bestaande model.

De grootste nieuwigheid daarbij is de introductie van een hybride aandrijflijn. Die combineert een 3,6-liter 6-cilinder benzinemotor met een geïntegreerde elektromotor en een 1,9 kWh-batterij (bruto capaciteit). Het systeemvermogen komt uit op 541 pk en het systeemkoppel op 610 Nm.

Deze hybride aandrijflijn wordt geïntroduceerd op de “Carrera GTS”-modellen, die op zich weer te verkrijgen zijn als coupé, cabrio, met vierwielaandrijving (“4”) of als targa (enkel vierwielaandrijving). Dit zijn de prijzen waar we momenteel over beschikken:

Porsche 911 Carrera GTS (coupé): 182.710,00€

Porsche 911 Carrera GTS cabriolet: 197.770,00€

Porsche 911 Carrera 4 GTS (coupé): prijs volgt

Porsche 911 Carrera 4 GTS cabriolet: prijs volgt

Porsche 911 Targa 4 GTS: 206.720,01€

De 911 Carrera GTS en de 911 Carrera 4 GTS sprinten in 3,0 seconden naar 100 km/u en hebben een topsnelheid van 312 km/u. Het WLTP-verbruik komt uit tussen 10,5 en 11,1 liter benzine per 100 km, wat duidelijk maakt dat de focus van deze hybride setup vooral op prestaties ligt, en in iets mindere mate op brandstofbesparing. De cabriolet- en targa-versies doen de 0 tot 100 sprint in 3,1 seconden en halen eveneens een topsnelheid van 312 km/u.

Porsche is er trots op dat de hybride 911 GTS, ondanks de toevoeging van een elektromotor en een batterij, slechts 50 kg meer in de weegschaal legt dan de vorige non-hybride 911 GTS. Het vermogen t.o.v. het vorige model nam toe met 61 pk.

Porsche lanceert deze vernieuwde 911 ook met een “gewone” benzinemotor (3.0-liter boxermotor met twee turbo’s) zonder hybride hulp. Deze versie wordt als 911 Carrera gelanceerd en is verkrijgbaar als coupé of als cabriolet. De vanafprijs ligt met 135.660€ een pak lager dan de hybride.

Naast de een nieuwe aandrijflijn, heeft Porsche de vernieuwde 911 ook voorzien van lichte designwijzigingen, een betere stroomlijn, een vernieuwd interieur, meer connectiviteit en meer standaarduitrusting.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.