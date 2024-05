OFFICIEEL: Nieuwe Audi Q6 e-tron versie kost minder en rijdt verder

Audi heeft vandaag een nieuwe, goedkopere instapversie gelanceerd van de Q6 e-tron.

Bij de lancering van de Q6 e-tron in maart 2024, werd de auto aangeboden met twee aandrijflijnen; enerzijds de Q6 met vierwielaandrijving (Q6 AWD), anderzijds de SQ6 met vierwielaandrijving, extra sportiviteit en extra vermogen. Reeds bij de lancering werd gefluisterd dat er later een goedkopere achterwielaangedreven versie zou komen en die krijgen we vandaag voorgeschoteld.

De achterwielaangedreven Q6 krijgt de naam “Q6 e-tron performance”. De “performance” slaat in dit geval niet op de sportiviteit maar wel op het extra rijbereik dat deze auto krijgt ten opzichte van de duurdere varianten. De Q6 performance, die we voor de eenvoud verder “Q6 RWD” zullen noemen, beschikt over een even grote batterij als de Q6 AWD en SQ6, namelijk 94,9 kWh netto, maar geraakt verder op een volledige lading. Dit komt omdat één elektromotor nu eenmaal minder verbruikt dan twee elektromotoren. Ook het gewicht zal naar verwachting iets lager uitvallen, wat het rijbereik eveneens ten goede komt. Volgens de WLTP-cyclus geraakt de Q6 RWD tot 637 km ver, tegenover 625 km voor de Q6 AWD. Zoals bij de meeste elektrische auto’s, moet je er uiteraard rekening mee houden dat het rijbereik in de praktijk, naargelang de omstandigheden, 10% tot 30% lager kan uitkomen.

De Q6 RWD beschikt over een elektromotor-vermogen van 306 pk, met een piek van 326 pk met launch control. 0 tot 100 doet hij in 6,6 seconden en zijn topsnelheid bedraagt 210 km/u. Verder mag de Q6 RWD 2 ton trekken.

Met een Belgische vanafprijs van 69.300€ is de Q6 RWD 6.600€ goedkoper dan de Q6 AWD. De eerste Belgische leveringen starten al in het derde kwartaal van 2024.

