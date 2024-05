BMW lanceert vandaag een opgefriste 3-serie. Geen facelift, wel een grotendeels onderhuidse update met o.a. een grotere batterij voor de plug-in hybride.

De uittredende plug-in hybride BMW 3-serie (320e, 330e) deed het met een 11,4 kWh batterij (netto capaciteit), goed voor een theoretisch elektrisch rijbereik (WLTP) van ongeveer 50 à 60 km.

De plug-in hybride aandrijflijn die vandaag voorgesteld werd voor de BMW 3 PHEV, doet het met een 19,5 kWh accu (netto). Daarmee stijgt het WLTP-rijbereik, naargelang de uitvoering, naar 81 à 101 km. Reken in de praktijk op een, nog altijd mooie, elektrische range van ongeveer 70 km.

Initieel komt de vernieuwde plug-in hybride BMW 3 op de markt als 330e, 330e met vierwielaandrijving, 330e touring en 330e touring met vierwielaandrijving. Dit zijn de Belgische prijzen inclusief BTW:

BMW 330e: 59.700€

BMW 330e AWD: 62.500€

BMW 330e touring: 61.450€

BMW 330e AWD touring: 64.250€

Het uittredende model had ook een goedkopere 320e in het gamma. Of die later ook nog gelanceerd wordt voor de vernieuwde 3-serie is nog niet duidelijk.

