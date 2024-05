4 nieuwe elektrische auto’s die in mei 2024 onthuld werden

Mei 2024 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Kia EV3

Kia zet vaart achter de uitbreiding van z’n elektrisch gamma. Na de EV6 en EV9 volgt nu de EV3, een compacte elektrische SUV die initieel op de markt komt met twee batterijgroottes.

Te beginnen bij de versie met 58,3 kWh batterij (bruto capaciteit), voorwielaandrijving en 204 pk. Kia geeft nog geen officieel rijbereik mee, maar we schatten dat de realistische actieradius zal uitkomen bij ongeveer 300 km.

De duurdere versie beschikt over een 81,4 kWh batterij (bruto), voorwielaandrijving en eveneens 204 pk. Deze auto zal naar schatting meer dan 400 km ver geraken in de praktijk.

Snelladen doet de basisversie aan maximaal 100 kW, en de topversie aan maximaal 135 kW. Dat is voor beide modellen goed voor een 10% tot 80% laadtijd van ongeveer 30 minuten.

De prijzen zijn nog niet bekend. We verwachten dat de basisprijs onder de 40.000€ kan duiken zodat hij in aanmerking zou komen voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€.

2. Omoda E5

De Chinese autogigant Chery komt naar België, en dat doen ze met de Omoda E5, een compacte elektrische SUV.

De Omoda E5 heeft een 61 kWh LFP-batterij (bruto capaciteit), voorwielaandrijving en 204 pk. De Chinezen spreken voorlopig over een theoretisch rijbereik van 430 km, al verwachten we dat het in de praktijk dichter bij 300 km zal liggen.

Snelladen kan volgens Chery van 30% tot 80% in 28 minuten, maar vermeldt voorlopig nog geen snellaadvermogen. De meeste fabrikanten drukken de snellaadtijd uit van 10% tot 80%, dus je moet er rekening mee houden dat dit volgens onze inschatting eerder rond de 40 minuten zal schommelen. De auto wordt ook uitgerust met een 11 kW AC-boordlader voor middelsnel laden.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar we vermoeden dat ook deze auto onder de 40.000€ zal gaan zodat hij mogelijk in aanmerking zal komen voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€.

Deze Omoda wordt overigens ook leverbaar met een benzinemotor. Dat model heet gewoon Omoda 5.

3. Xpeng G6

Met de Xpeng G6 krijgen we deze maand nog een Chinese auto op de Belgische markt. Hedin Automotive zal deze gaan invoeren voor ons land.

De Xpeng G6 is verkrijgbaar met drie aandrijflijnen die je allemaal kan terugvinden in dit overzicht. De goedkoopste versie grijpt met een vanafprijs van 42.990€ inclusief BTW jammer genoeg net naast de Vlaamse EV-premie van 5.000€.

4. Audi Q6 RWD

Audi introduceerde deze maand een goedkopere instapversie van de Q6 e-tron. Lees er hier alles over.

Zijn we een auto vergeten? Laat het ons weten in de reacties.

