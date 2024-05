Autosalon Brussel komt terug in 2025, data zijn reeds bekend!

Na een afgelaste editie in 2024, komt het Febiac autosalon helemaal terug in 2025.

Het jaarlijkse autosalon in Brussel, de grootste beurs van ons land, heeft er een woelige periode opzitten. De afgelopen 20 jaar zaten de bezoekerscijfers al gestaag in dalende lijn, maar de coronapandemie zorgde finaal voor een uppercut. De edities in 2021 en 2022 werden afgelast en de heropening in 2023 bracht maar de helft zoveel bezoekers op de been als een normale editie. In 2024 werd het salon opnieuw afgelast omdat te weinig merken interesse hadden om deel te nemen.

Vandaag laat Febiac weten dat het in 2025 de draad opnieuw opneemt. Volgens de organisatie zijn er nu wel voldoende exposanten geïnteresseerd om deel te nemen.

Normaal gezien wordt het autosalon altijd georganiseerd in de maand januari, maar in 2025 zal de “Brussels Motor Show” doorgaan in februari, meer bepaald van 14 t.e.m. 23 februari 2025 in de hallen van Brussel Expo.

Het wordt normaal gezien een zogenaamd “groot salon”, met plaats voor auto’s, motorfietsen en bedrijfsvoertuigen. Het salon zal toegankelijk zijn voor zowel het publiek als professionelen.

