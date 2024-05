Autosalon van Genève is afgelast voor 2025

GIMS, de organisatie van het Genève autosalon, heeft aangekondigd dat het geen salon meer zal organiseren in Genève. Ze zullen al hun energie focussen op het autosalon van Qatar.

Na 4 afgelaste edities (2020, 2021, 2022 en 2023) kregen we in februari 2024 eindelijk opnieuw een autosalon van Genève (GIMS – Geneva International Motor Show). Die editie ontving echter 75% minder bezoekers dan voor de Covid-pandemie, waardoor je moeilijk van een succes kon spreken.

Desondanks stond er reeds een 2025-editie op de planning van 17 t.e.m. 23 februari. Vandaag heeft de GIMS-organisatie echter laten weten dat er toch geen Genève autosalon komt in 2025. Volgens GIMS is er te weinig interesse bij autofabrikanten, en te veel competitie van de autosalons in Parijs en München, waar respectievelijk de Franse en de Duitse autoconcerns graag een thuismatch komen spelen. De beslissing lijkt redelijk definitief te zijn, dus de kans is klein dat het Genève salon nog eens opnieuw tot leven gebracht wordt.

In 2023 organiseerde GIMS voor het eerst een autosalon in Qatar. Dat event blijft volgens de organisatie wel gewoon op de planning staan. De volgende editie van GIMS Qatar zal doorgaan in november 2025.

