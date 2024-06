Tesla’s tot 10% duurder door Europese importtaksen op Chinese auto’s

De EU wil de importtaksen op Chinese auto’s verhogen tot 38,1%, en onder andere Tesla kan daar de dupe van worden.

Volgens de EU dumpt China (elektrische) auto’s op de Europese markt aan prijzen die onder de productiekost liggen. Om de concurrentiepositie van Europese autofabrikanten te beschermen, wil de Europese Commissie daarom hogere importtaksen invoeren op auto’s die in China geproduceerd worden. Die zouden er al komen vanaf 1 juli 2024, en daarmee volgt de EU onder andere de Verenigde Staten, dat eerder dit jaar al hogere invoerrechten op Chinese auto’s introduceerde.

Momenteel heft de EU reeds een importbelasting van 10% op Chinese auto’s. Dat tarief wil de EU fors optrekken vanaf 1 juli 2024, en het zal variëren per merk. De tabellen die momenteel circuleren vermelden invoerrechten van 17,4% voor BYD tot 38,1% voor MG. Tesla zou volgens de huidige plannen met een invoertaks van 21% opgezadeld worden voor de auto’s die het in China produceert.

Concreet produceert Tesla momenteel de Model 3, één van de best verkochte elektrische auto’s in Europa, in China. De Belgische Tesla-website waarschuwt klanten momenteel dat de prijs van de Model 3 waarschijnlijk zal stijgen vanaf 1 juli 2024.

Momenteel heeft de Model 3 een Belgische vanafprijs van 41.970€. Passen we daarop het nieuw voorgestelde importtarief (21% in plaats van 10%) toe, dan zou de vanafprijs volgens onze berekeningen moeten stijgen naar 46.167€, wat overeenkomt met een finale prijsstijging van 10%.

Tesla heeft de EU al gevraagd om een lager tarief toe te passen op zijn producten uit China.

