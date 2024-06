Elektrische Mini tot 10.000€ duurder door EU-importtaks op Chinese auto’s

Vanaf 4 juli 2024 verhoogt de Europese Unie het importtarief voor auto’s die in China geproduceerd worden. Het Europese merk Mini wordt mogelijk opgezadeld met het hoogste tarief van 38,1%.

De hogere importtarieven voor auto’s die in China geproduceerd worden, die de Europese Commissie wil gaan toepassen vanaf 4 juli 2024, variëren per merk. Automerken die goed meewerken met het onderzoek van de Europese Commissie, krijgen mogelijk een lager tarief (17,4% – 21,0%) toegepast. Fabrikanten die niet, onvoldoende of te traag meewerken, hebben meer kans op het hoogste tarief van 38,1%.

Volgens een anonieme bron van het persagentschap Reuters loopt Mini het risico om opgezadeld te worden met het hoogste tarief van 38,1%, omdat het bedrijf niet de nodige informatie aan de Europese Commissie heeft bezorgd. Mini produceert, in samenwerking met het Chinese bedrijf Great Wall Motor Co Ltd, de elektrische Cooper en de elektrische Aceman in China.

De vanafprijs van de goedkoopste elektrische Mini (Cooper E) bedraagt momenteel 34.500€ inclusief BTW. Na toepassing van het importtarief van 38,1% zou dat volgens onze berekeningen kunnen stijgen naar 43.314€ inclusief BTW. Dat zou neerkomen op een prijsstijging van ongeveer 9.000€. De vanafprijs van de duurste elektrische Mini die in China geproduceerd wordt, de Aceman SE, bedraagt 40.500€ inclusief BTW. Dat zou kunnen stijgen naar 50.846€, of een prijsstijging van ongeveer 10.000€.

Reuters kon geen reactie krijgen bij Mini/BMW over deze zaak.

