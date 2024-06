Elon Musk verbiedt iPhone+OpenAI bij Tesla, overweegt zelf gsm te maken

Elon Musk heeft het gehad met OpenAI, het bedrijf achter de artificieel intelligente chatbot “chatGPT”.

Tesla CEO Elon Musk maakt zich al langer zorgen over de ontwikkelingen bij OpenAI, maar deze maand zijn er een aantal druppels te veel in de volle emmer beland.

OpenAI maakte deze maand bekend dat Paul Nakasone de raad van bestuur vervoegt. Nakasone is een oud-generaal van het Amerikaanse leger én voormalig directeur van de NSA, het Amerikaanse overheidsagentschap dat waakt over de nationale veiligheid. Musk vreest dat deze benoeming er toe zal leiden dat de privacy van chatGPT-gebruikers in het gedrang komt. In 2013 raakte via oud-NSA-medewerker Edward Snowden namelijk bekend dat de NSA rechtstreekse toegang heeft tot o.a. email- en social media accounts van burgers en bedrijven wereldwijd.

Daarbovenop kondigde Apple deze maand aan dat het chatGPT zal gaan integreren in z’n iPhones. Na die aankondiging verklaarde Elon Musk via X dat, als het zover komt, Tesla-medewerkers geen Apple-producten meer zullen mogen gebruiken.

Een anonieme X-gebruiker opperde dat Elon Musk dan maar zijn eigen smartphone moet ontwikkelen, waarop Musk reageerde dat “dat niet uitgesloten is”. Gezien de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot deze reactie, kunnen we er van uitgaan dat een “Elon Musk smartphone” privacy voorop zal stellen en dat het toestel geoptimaliseerd zal zijn voor Musk’s sociale mediaplatform X (het voormalige Twitter).

